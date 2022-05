Guerra en Ucrania, en directo: últimas noticias de Rusia y la OTAN, hoy

Ya son más de 80 días de guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Rusia anunciaba por rotas las negociaciones de paz y aseguran que «Ucrania no tiene ningún interés» en lograr la paz. Sigue en directo la última hora de la guerra de Ucrania en directo, las últimas noticias de la OTAN y sí Suecia y Finlandia entrarán en la organización.

Guerra en Ucrania hoy, en directo:

La OTAN recibe la solicitud de adhesión de Suecia y Finlandia: «Es un momento histórico»

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha recibido este miércoles la solicitud de adhesión de Suecia y Finlandia a la organización militar, momento que ha descrito como un «paso histórico» y ha pedido a los aliados aprovechar en beneficio de la seguridad colectiva.

En un acto en la sede de la Alianza en Bruselas, los embajadores finlandés y sueco acreditados ante la OTAN, Klaus Korhonen y Axel Wernhoff, han entregado la ‘carta de intención’, documento firmado por los ministros de Exteriores y que equivale a una solicitud formal para entrar en la OTAN.

En una declaración sin preguntas tras posar junto a los embajadores y los documentos sueco y finlandés, Stoltenberg ha calificado de «paso histórico» la adhesión de los países escandinavos y tras asegurar que se tienen que tener en cuenta los intereses de seguridad de los 30 aliados, ha apostado por revisar pronto la candidatura y «llegar a conclusiones rápidamente».

Rusia da por rotas las negociaciones con Ucrania

Rusia ha anunciado que las negociaciones están totalmente rotas y asegura que Ucrania que no quiere la paz. Dichos diálogos no han dado resultados en más de 80 días ya que las condiciones que exige Rusia no convencen a Ucrania.

Qué es el Consejo de Estados del mar Báltico

El Consejo de Estados del mar Báltico es un foro regional formado por diferentes países (Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Reino Unido, Noruega, Polonia, Suecia, Rusia y la Unión Europea) para mejorar las relaciones entre los estados miembros.

Cuando comenzó la guerra, Rusia fue suspendida y ahora ha anunciado que anuncia su retirada de dicho foro.