El joven británico que intentó atentar contra el Parlamento británico es de origen sudanés

El hombre detenido este martes después de hacer chocar su vehículo contra las vallas de acceso al Parlamento británico ha sido identificado como Salih Khater, un joven británico de origen sudanés y que al parecer no estaba en el radar de los servicios de Inteligencia, según Reuters y la BBC.

Según la cadena de televisión, el joven, de 29 años, está siendo interrogado en el sur de la capital pero por el momento ha rechazado colaborar y la Policía ha registrado tres direcciones en Birmingham, donde residía, y Nottingham en el marco de la investigación de los hechos. “Se sigue tratando como terrorismo pero el motivo aún se desconoce”, ha reconocido una fuente de seguridad europea en declaraciones a Reuters.

Khater, del que por ahora no hay más detalles y cuya identidad aún no ha sido confirmada por la Policía, sí que era conocido por la Policía local pero no estaba en el radar del MI5 o la Policía antiterrorista, según la BBC.

Tres heridos, ninguno de gravedad

El incidente se produjo a las 7.37 (hora local) cuando un Ford Fiesta se empotró contra el recinto vallado de Westminster. El conductor fue detenido inmediatamente y trasladado a una comisaría del sur de Londres, donde ha sido interrogado. El suceso se saldó con tres heridos, ninguno de gravedad.

El automóvil atropelló a ciclistas y peatones delante del Parlamento en Londres y luego embistió la barrera de seguridad del edificio, en un caso que la policía investiga como un acto “terrorista”. “Estamos tratando esto como un incidente terrorista”, declaró a la prensa el jefe de la unidad terrorista, Neil Basu. El conductor, de entre 25 y 30 años, fue detenido y es sospechoso de “delitos de terrorismo”.

“Por ahora no está cooperando”, agregó Neil Basu, al subrayar que “la prioridad” de las fuerzas de seguridad era establecer su identidad y sus motivos para realizar este acto. Dos personas fueron hospitalizadas, entre ellas una mujer “en estado grave” pero “no está en peligro de muerte”, y un hombre que ya salió del hospital, agregó. Una tercera persona fue tratada en el lugar.