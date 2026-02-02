Un español de origen dominicano que violó a su novia de 15 años en Madrid arrestado por el ICE en EEUU

Un español de origen dominicano Joel Carmona Roa que violó a su novia de 15 años en Madrid ha sido arrestado en EEUU por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Joel Carmona Roa estaba reclamado por la Justicia española por violar a su propia novia, menor de 15 años, en Madrid en 2023. La detención por parte del ICE tuvo lugar el 11 de enero en Woodbridge, Nueva Jersey, durante un operativo especial de la agencia federal.

Carmona había viajado a Estados Unidos el pasado 12 de julio de 2024 a través del Programa de Exención de Visa, pero permaneció de manera ilegal tras expirar su autorización para permanecer en el país. El detenido nunca llegó a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, a pesar de que la Fiscalía le reclamaba 12 años de prisión por los hechos denunciados. Ahora, pendiente de extradición a España, se prevé que al llegar sea inmediatamente ingresado en prisión.

El caso provocó alarma en Madrid desde el momento en que la joven denunció los hechos ante la Policía Nacional. La Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) inició la investigación, que se interrumpió cuando Carmona huyó a Estados Unidos para evitar el proceso judicial.

El ICE publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) la captura, destacando:

INTERNATIONAL FUGITIVE WANTED FOR CHILD SEXUAL ASSAULT ARRESTED ICE Newark arrested Joel Carmona Roa, an illegal alien from the Dominican Republic and citizen of Spain who is wanted in Spain for sexually assaulting a child. He entered the U.S. through the Visa Waiver Program… pic.twitter.com/u9VUcLm2o5 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 24, 2026

Esta detención se suma a otros casos de fugitivos internacionales localizados con la cooperación de Estados Unidos.

¿Qué es el Programa de Exención de Visa?

El Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP) es un sistema que permite a ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por hasta 90 días sin necesidad de solicitar una visa.

¿Quién puede acogerse a este programa?

Ciudadanos de países participantes, como España, Alemania, Japón, Australia, entre otros.

Deben tener un pasaporte electrónico válido. Duración y condiciones de este programa Estancias de máximo 90 días. Sólo para turismo, negocios o tránsito . No se permite estudiar o trabajar bajo este programa. Se requiere completar la solicitud ESTA (Electronic System for Travel Authorization) antes del viaje. La autorización es válida por dos años o hasta que caduque el pasaporte. ¿Qué pasa si se incumple? Permanecer más tiempo del permitido constituye entrada ilegal y puede derivar en deportación. No se puede convertir la estancia bajo VWP en residencia ni en empleo.



En el caso de Joel Carmona, él entró a EE. UU. a través del Programa de Exención de Visa el 12 de julio de 2024, pero no salió antes de que expirara su autorización, lo que lo convirtió en inmigrante indocumentado, facilitando que ICE lo detuviera.