EEUU revienta a sus enemigos con el bombardero de sexta generación más avanzado del mundo con capacidad de ataque a largo alcance

EEUU confirmó el pasado 14 de abril los avances con el nuevo B-21 Raider, que es el nuevo bombardero de sexta generación de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Fabricado por Northrop Grumman, el B-21 está diseñado para combatir amenazas de alto nivel y forma parte del programa Bombardero de Ataque de Largo Alcance del gobierno americano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo bombardero que EEUU está probando con el objetivo de ponerlo en circulación próximamente.

«El programa B-21 Raider continúa acelerando la entrega de capacidad de ataque de largo alcance, y el reabastecimiento aéreo mediante un KC-135 Stratotanker demuestra la rápida maduración del sistema de armas. El progreso del programa ejemplifica los principios del enfoque de adquisición transformado del Departamento de la Fuerza Aérea, que se centra en proporcionar capacidad de combate integrada con rapidez», así anunciaron las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en un comunicado los avances con el nuevo bombardero de sexta generación que está cocinando a fuego lento Estados Unidos.

Según describe el gobierno de Estados Unidos, el B-21 Raider será un bombardero de sexta generación de ataque penetrante de doble capacidad con capacidad para lanzar municiones convencionales y nucleares. Está diseñado para operar en el entorno de amenazas de alto nivel y desempeñará un papel clave para garantizar la capacidad de poder aéreo del territorio americano.

Northrop Grumman Aeronautics Systems es la empresa americana que está construyendo este bombardero americano que está diseñado para el entorno de amenazas de alto nivel. «Hemos diseñado y construido un avión fiable y adaptable, vital para las misiones de nuestros combatientes, operando con un sentido de urgencia propio del tiempo de guerra para acelerar la producción y poner esta capacidad en manos de quienes la necesitan», ha dicho Tom Jones, vicepresidente corporativo y presidente de la compañía.

Así es el nuevo bombardero de EEUU

Este bombardero de sexta generación pondrá a EEUU a otro nivel desde el punto de vista militar. El B-21 incorpora una combinación de municiones convencionales y nucleares, sirviendo como un componente visible y flexible de la tríada nuclear. «Su arquitectura de sistemas abiertos permite la rápida integración de capacidades futuras, asegurando que la plataforma siga siendo adaptable y dominante a medida que evoluciona el entorno de amenazas», dice el comunicado publicado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos.

Desde el Departamento de Defensa americano también se vanaglorian de haber construido el bombardero más eficiente en consumo de combustible jamás construido hasta la fecha. «La eficiencia de combustible del B-21 es uno de los componentes centrales de su letalidad», opinó el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Ken Wilsbach, sobre un bombardero que está diseñado para actividades tripuladas y no tripuladas.

El general SL Davis, comandante del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea, también dejó claro que han fortalecido el sistema de armas de este bombardero para que sea más efectivo, y esto sucederá gracias a su gran capacidad de reabastecerse durante el vuelo. «Esta capacidad garantiza que podamos realizar ataques penetrantes de largo alcance en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Estamos fortaleciendo las capacidades de nuestra fuerza de bombarderos y poniendo un sistema de armas altamente efectivo y letal en manos de nuestros combatientes», afirmó.

Las características generales son las siguientes: