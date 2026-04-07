Bombarderos de EEUU ponen rumbo a Irán mientras Trump negocia a contrarreloj a través de Islamabad con los ayatolás

Un grupo de bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress ha despegado de la base aérea de Fairford (Reino Unido) en dirección al entorno de Oriente Medio este martes. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha sopesado la propuesta de Pakistán enviada in extremis horas antes de que se cumpliera el plazo de Trump para el ataque contra las centrales eléctricas y puentes en Irán. El tiempo estimado de vuelo hacia la zona de interés es de aproximadamente siete horas.