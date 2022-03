La OTAN sigue mostrando músculo ante Rusia en pleno desafío del Kremlin a Occidente con la invasión de Ucrania. Con una parte importante de la flota desplegada en el Mediterráneo y en el Mar del Norte, y con la Alianza llevando a cabo en Noruega los mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría, Estados Unidos ha exhibido sus bombarderos estratégicos B-52, fortalezas volantes que son la piedra angular de la fuerza de disuasión nuclear del Pentágono.

Los enormes B-52 Stratofortress de EEUU sobrevolaron este fin de semana la pequeña localidad de Bardufoss, al norte de Noruega y próximo a la frontera rusa. Lo hicieron junto a los cazas F-35 noruegos y dentro del marco del ejercicio Cold Response 22, en el que participan alrededor de 250 militares españoles y para el que también se han movilizado carros de combate Leopard.

Estas icónicas fortalezas aéreas, de 56 metros de envergadura y 48 metros de largo, llevan más de medio siglo siendo claves en la capacidad de disuasión de Estados Unidos. Su armamento nuclear y su enorme radio de alcance los convirtió en elementos esenciales de la estrategia militar durante la Guerra Fría. Estados Unidos los mantenía armados y en vuelo las 24 horas del día en puntos próximos a la Unión Soviética por si, llegado el caso, fuese necesario activar una represalia nuclear contra Moscú.

En las últimas décadas, estos B-52H han sido determinantes en las guerras de Irak y Afganistán, pero con la nueva realidad geopolítica internacional vuelven a recuperar en cierta medida el objetivo disuasorio para el que fueron diseñados.

En las últimas semanas, tanto Rusia como la OTAN y EEUU han intercambiado serias amenazas sobre el posible uso de armamento nuclear en caso de que la invasión de Ucrania se descontrole y afecte a los países bálticos, Polonia o cualquier otro socio de la Alianza. Tanto Washington como Moscú han anunciado que no tendrán reparos en responder con todo su arsenal a cualquier «amenaza existencial». El Kremlin también tiene lista la flota de Tu-160, su bombardero estrategico nuclear, en la base de Engels tal y como muestran fotografías de satélites israelíes.

Ejercicio Cold Response 22

«Este ejercicio es una demostración de la disponibilidad y movilidad de la Fuerza de Respuesta de la OTAN y está actualmente en desarrollo en el sur de Noruega», explica la OTAN. «Estos ejercicios de larga preparación permiten a los aliados entrenar sus habilidades para defenderse unos a otros contra cualquier amenaza procedente de cualquier dirección».

En total, las maniobras han supuesto el despliegue en Noruega de un total de 35.000 efectivos (incluidos paracaidistas) y miles de vehículos, así como aeronaves y buques. La misión principal es el despliegue en tiempo récord, «por carretera, ferrocarril, aire y mar», de una enorme fuerza militar capaz de ser operativa en cuestión de horas.

El secretario General de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, viajó este lunes hasta Noruega para visitar a las tropas aliadas que han participado en el ejercicio. El líder de la Alianza hizo referencia a las «ambiciones rusas», y ha recordado que los dos ejercicios más grandes desde la Guerra Fría se han desarrollado en esta zona del Atlántico Norte.

