El juez de la Corte Suprema de Nueva York Juan Merchán ha presentado 34 cargos de delitos graves contra el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, que se ha declarado inocente. El juez Merchán le acusa de falsificar registros comerciales en primer grado, entre otros cargos, dentro de la investigación del presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, y la modelo de Playboy Karen McDougal. Con un semblante serio, el ex presidente ha entrado en sede judicial pasadas las 20:30 horas en España con su equipo legal, donde sólo se le ha podido tomar una fotografía, aunque no ha habido ninguna retransmisión televisiva, como habían demandado los abogados de Trump.

Si es declarado culpable, Trump se enfrentaría probablemente a una sentencia mucho menor que la máxima de 136 años. La falsificación de registros comerciales es un delito menor en Nueva York, pero puede convertirse en un delito grave si la acción se realiza para ocultar otros delitos. Todo ello viene después de que un gran jurado de Manhattan escuchara las evidencias y el testimonio de los testigos en la investigación sobre la compra del silencio que el fiscal del distrito organizó para acusar a Trump el jueves pasado, aunque el documento judicial estuvo sellado hasta la lectura de cargos del aspirante a la Casa Blanca en 2024 este martes.

Pese a lo que se había rumoreado el expresidente Trump no hizo ningún comentario a las cámaras antes de entrar a la comparecencia, ni tampoco al terminar. Eligió Mar-a-Lago para hacer declaraciones en cuanto regrese a su casa. Trump llegó a la sala del tribunal del centro de Manhattan después de pasar la noche en Trump Tower. Fuera de los juzgados, unos 200 curiosos quisieron seguir el espectáculo, así como gente pro-Trump y anti-Trump que habían acudido a ver qué pasaba. El presidente estuvo en una planta subterránea desde una hora antes de comparecer ante el juez donde le tomaron huellas dactilares. Inicialmente se dijo que no habría identificación policial.

Los más críticos con la actuación judicial aseguran que realmente el caso de Trump se trata de un delito menor, que por razones políticas, ha sido elevado a delito grave. Por ejemplo, el pasado año, la excandidata presidencial Hillary Clinton llegó a un acuerdo con la justicia y no fue arrestada tras conocerse que había costeado con fondos electorales una investigación sobre supuestos vínculos entre Trump y el Kremlin en 2016 Clinton pagó una multa por ello, pero nunca fue detenida.

El ex presidente Trump se enfrenta al menos a otras dos posibles investigaciones judiciales que se están promoviendo desde la justicia de Nueva York. La Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, va detrás Trump en una demanda de 250 millones de dólares por supuestamente estafar a prestamistas. Y también hay otro caso de posible difamación que se saldrá a la luz a lo largo de este mes. La tercera investigación que pesa sobre él es el de la posible obstrucción y posesión de documentos secretos en su residencia de Florida, donde precisamente empezaron a concentrarse también sus partidarios a la espera de que Trump llegue más tarde tras su histórica comparecencia en Manhattan.

Trump: «Esto es increíble»

Durante su trayecto hacia el tribunal, escoltado por una comitiva de agentes de seguridad, Trump ha aprovechado para lanzar una breve publicación en su perfil oficial de Truth Social, la red social de su propiedad, donde ha mostrado su asombro por el proceso que está viviendo. Trump ha levantado su puño al salir de la Torre Trump, ubicada en la calle 57 con la Quinta avenida, y luego se ha desplazado en una caravana de ocho coches por una carretera a lo largo del río Este hasta el tribunal en Manhattan, donde se ha entregado a las autoridades de Nueva York. Se esperaba que se le tomasen las huellas dactilares y se le procesase.

El interrogatorio y la comparecencia ante el juez Juan Merchán ha sido relativamente breves, aunque no ha sido un arresto rutinario. Trump ha podido saber los cargos que se le imputan y se ha declarado inocente. Según sus abogados, había previsto hacerlo él mismo, como es habitual en el tribunal. Merchán no ha permitido la presencia de cámaras de televisión en la sala en un intento de evitar que el arresto y la comparecencia del ex presidente se convirtieran en un circo mediático.

Trump, que ha sido sometido a dos impeachments (moción de censura) en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es el primer ex presidente que se enfrenta a cargos penales. El 45º comandante en jefe de la nación ha sido conducido desde la Torre Trump hasta el tribunal por el Servicio Secreto.

Trump ha sido recibido en el tribunal en Manhattan, ubicado en el sur de la isla neoyorquina en la calle Centre, 100, por centenares de votantes demócratas, en contra del ex presidente, y republicanos a favor. La Policía de Nueva York ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes no sólo para Donald Trump, sino para controlar las grandes manifestaciones preparadas en Nueva York a favor y en contra del ex presidente.

Donald Trump, que ha recaudado en los últimos días más de ocho millones de dólares, se ha quejado de que su imputación responde a una «caza de brujas». Trump tiene previsto regresar a su residencia de Palm Beach (Florida), Mar-a-Lago, el martes por la noche, donde pronunciará un discurso y celebrará una reunión, a la que asistirán 500 invitados, entre congresistas republicanos, donantes de su campaña y votantes de Trump.