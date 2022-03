La invasión de Ucrania por parte de Rusia está dejando imágenes heroicas, decenas ciudadanos convertidos en héroes de la noche al día. Ya se han visto imágenes de civiles intentado detener el avance de carros de combate o coches con su cuerpo y sus manos como única arma. Otros han pasado de la resistencia pasiva a fabricar y lanzar sus propios cócteles molotov contras las fuerzas de ocupación. El presidente ucraniano Zelenski ha conseguido en seis días unir a sus ciudadanos, civiles y militares, con una única causa común: expulsar al invasor ruso.

El último vídeo de civiles corriendo para impedir el paso de un vehículo ruso ha llegado de Krupyansk, a las afueras de Járkov, la segunda ciudad del país y se puede ver como decenas de ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores se ponen frente al vehículo ruso, incluso encima de él, un cuatro por cuatro, para impedir su avance. En esta ocasión no lo logran y el conductor del vehículo identificado como ruso por la Z pintada en blanco acelera y logra esquivar a los civiles. En Jerson, una de las ciudades tomadas esta pasada noche por los rusos, los civiles construían barricadas con barriles y ponían pinchos de acero en las carreteras para intentar impedir el avance ruso.

Estos comportamientos heroicos se unen a los de los militares ucranianos, el último el caso del soldado Vitaliy Skakun Volodymyrovych, de 24 años, ya declarado héroe de Ucrania, que hizo estallar un puente preparado para explotar cuando los tanques rusos se acercaban a dicha posición. Cuando Vitaly se percató de que no podría salir a tiempo antes de la explosión, tomó la decisión de quedarse y asegurarse de que el puente fuera destruido, aunque eso implicase terminar con su propia vida, como así ocurrió. El estado Mayor del Ejército de Ucrania explicó en un comunicado que «en este día difícil para nuestro país, cuando el pueblo ucraniano está repeliendo a los ocupantes rusos en todas las direcciones, uno de los lugares más difíciles en el mapa de Ucrania fue el istmo de Perekop, donde se encontraba un batallón de infantería de marina. Uno de los primeros en encontrarse con el enemigo».

La agencia Euromaidan Press compartió lo sucedido en Twitter: «Para detener el avance de la columna de tanques, la decisión fue volar el puente de Henichesk. El ingeniero Skakun se ofreció como voluntario para realizar esta tarea. Minó el puente, pero no pudo irse y lo voló junto a él». Era uno de los puentes que unía la península de Crimea con la parte continental ucraniana. El comunicado del Estado Mayor ucraniano añadía: «Nuestro camarada murió. Su acto heroico ralentizó significativamente el avance del enemigo, lo que permitió que la unidad se redistribuyera y organizara la defensa».

En otras imágenes tomadas hace dos días dos jóvenes civiles, una mujer y un hombre, lanzan dos cócteles molotov desde un vehículo contra un blindado ruso estacionado en un arcén. En esta ocasión hay éxito porque el vehículo ruso se incendia pero los civiles tienen un pequeño accidente al derramarse parte del líquido incendiario dentro de su coche. No son las únicas imágenes vistas, se han podido grabar a centenares de personas fabricando cócteles molotov a las afueras de Odesa o de Kiev, incluso una fábrica de cervezas de la capital ha dedicado todos sus esfuerzos a fabricar estos artefactos explosivos. La lucha de la resistencia también se ha cobrado bajas en estos civiles, en concreto 136 según los datos de Naciones Unidas, 13 de ellos niños y más de 400 heridos.

El presidente Zelenski ya pidió a sus compatriotas que luchasen contra los rusos con todas las armas a su alcance, incluso las de fabricación casera. En España, Pablo Iglesias, el ex vicepresidente del Gobierno y ex lider de Podemos, ha pedido a estos mismos civiles que no se enfrenten a las fuerzas rusas: «Defender la paz supone asumir que es lógico que Rusia no quiera bases estadounidenses cerca de sus fronteras».

Este lunes el ex lider podemita sugirió a los ucranianos que se rindan porque «los civiles armados enfrentándose a un ejército profesional bien armado es el preámbulo de una tragedia» y añadió «hay que tener cuidado con esto del heroísmo», mientras el mundo libre sigue cautivado por los alegatos en pro de la libertad del presidente Zelensky, que ha conseguido poner en pie a toda la Eurocámara en su último discurso desde la asediada Kiev en la mañana del martes.