Moscú lo ha vuelto a hacer. Ha enarbolado el miedo, en este caso a una tercera guerra mundial «devastadora», para arremeter contra las sanciones impuestas por occidente. Un planteamiento o quizá más bien un nuevo pataleo, pero con el que pretende llamar la atención en un momento en el que cada vez se encuentra su presidente, Vladimir Putin, más solo. El ministro de Asuntos Exteriores Ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que una guerra mundial sería «nuclear y devastadora».

Lavrov ha señalado que «el presidente estadounidense Joe Biden, un hombre experimentado, había comentado que la alternativa a la guerra son únicamente las sanciones», ha aseverado Lavrov.

Así ha hecho alusión a las declaraciones de Biden, que ha señalado que la única alternativa a la imposición de sanciones sería el «comienzo de la tercera guerra mundial».

Este mismo miércoles, Lavrov ha hecho hincapié en que el estatus de la península de Crimea no es negociable. Para Moscú «Crimea es parte de Rusia y no es negociable», ha insistido en relación con el territorio anexionado en 2014 tras la celebración de un referéndum que no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional.

Alemania también recibe advertencias de Moscú

El Gobierno de Rusia ha advertido de que la decisión de Alemania de suspender la certificación del gasoducto Nord Stream 2, que no estará operativo a corto plazo, derivará en «daños irreversibles» para las relaciones entre ambos países.

Así se ha pronunciado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien ha apuntado que Alemania es la única responsable de las consecuencias de una acción «ilegítima» que «pone en cuestión su reputación como socio económico fiable».

El Ejecutivo de Olaf Scholz paralizó la certificación del proyecto en respuesta a la ofensiva militar lanzado por Rusia en Ucrania «Es el clásico uso de un proyecto comercial como arma política contra nosotros», ha lamentado Zajarova, según la agencia de noticias TASS.

En este sentido, ha lamentado que las autoridades alemanas hayan «caído en la tentación» de utilizar el Nord Stream 2 como herramienta de presión y ha señalado que, sin el gasoducto con visos de empezar a operar, Europa puede sufrir un «rápido» incremento de los precios del gas.

El giro alemán en sus relaciones con Moscú también ha conllevado autorizaciones para el envío de armas a Ucrania: mil proyectiles anticarro y 500 misiles tierra-aire. Los primeros equipos ya han sido entregados a las autoridades ucranianas, según fuentes del Gobierno de Alemania citadas por la agencia de noticias DPA.