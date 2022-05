La Casa Blanca ha decidido otorgar poderes sobrenaturales a Joe Biden, sobre el que proyecta la capacidad de doblar el tiempo. La cuenta oficial de la sede de la Presidencia estadounidense ha difundido un mensaje en el que aseguran que «cuando el presidente Biden tomó posesión del cargo, había millones de desempleados y no había vacunas disponibles». Se trata de una afirmación que, además de no ser verdad, resulta cuanto menos sorprendente, puesto que el propio Biden fue vacunado contra la Covid en un espectáculo emitido por televisión cuando aún no era presidente de Estados Unidos, sino que era Donald Trump aún el inquilino de la Casa Blanca.

Joe Biden tomó posesión del cargo el 20 de enero de 2021, cuando ya millones de personas habían sido vacunadas, incluyéndole a él mismo. El actual presidente recibió la vacuna de la norteamericana Pfizer en diciembre del pasado año 2020, en un acto en el que llegó a asegurar que la administración Trump «merece cierto crédito» por la llamada Operación Warp Speed, la estrategia gubernamental para acelerar el proceso de vacunación a su población.

When President Biden took office, millions were unemployed and there was no vaccine available.

In the last 15 months, the economy has created 8.3M jobs and the unemployment rate stands at 3.6% — the fastest decline in unemployment to start a President's term ever recorded.

— The White House (@WhiteHouse) May 12, 2022