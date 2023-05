Un día después de la coronación de Carlos III como Rey de Inglaterra, la prensa inglesa ha relatado este momento histórico para el país. Mientras los tabloides abren sus portadas con la fotografía del Rey coronado, la prensa sensacionalista aborda la polémica en torno a la presencia de Harry en la ceremonia o la coronación de la reina Camila. Este domingo los periódicos duplican su tirada y la venta de los mismos se dispara vendiendo ejemplares con noticias para la posteridad.

Como no podía ser de otra forma, la portada de The Sunday es la fotografía de Carlos III coronado mientras que en la contraportada se encuentra la instantánea de la Abadía de Westminster decorada para la ceremonia. En su interior, las páginas de The Sunday contienen una línea del tiempo con fotografías de cada año de vida del Rey Carlos III mostrando así como su rostro ha cambiado a lo largo del tiempo. Los titulares se centran en el príncipe Guillermo y en el estado de ánimo de los monarcas antes de ser por fin coronados. «Ansioso», con este adjetivo los redactores de The Sunday califican al Rey. Asimismo, las crónicas de ambiente sobre la multitud que quiso ser testigo de este momento histórico o los artículos sobre los invitados a la ceremonia no faltan en el tabloide.

Por su parte, The Telegraph continúa con la línea editorial neutral de The Sunday. Sin embargo, este periódico incluye a Camila en su portada con una fotografía del matrimonio recién coronado sin ningún titular explicativa. El periódico matutino con más de un siglo de historia ha optado porque una imagen valga más que mil palabras. Además, el tabloide matutino distribuido en todo el mundo ha puesto a la venta una edición a modo de souvenir.

Con más colmillo periodístico, el Daily Mail ha colocado en primera página a Camila. La Reina es una de las personas de la familia real que más ha costado que sea querida por la población inglesa debido a su comparación sistemática con la ex mujer de Carlos III, Diana de Gales, que murió en un accidente de tráfico. «La ropa que significa: Cariño, esto es un triunfo», ha titulado el periódico sensacionalista en portada.

Sin perder la senda amarillista, Daily Mail dedica una doble página al príncipe Harry y el escaso tiempo que estuvo en Londres. «Se fue en 28 horas y 42 minutos», titula la editora de la Casa Real, Rebecca English que acompaña sus párrafos con una fotografía exclusiva de Harry llegando al aeropuerto de Heathrow siendo capturado por los paparazzis.

En un día histórico como hoy, la prensa inglesa ha duplicado su tirada. «En lo que va de mañana ya hemos vendido 100 ejemplares de The Daily Mail y 120 periódicos de The Sun, hoy se duplican las ventas», explica la quiosquera de la estación de Charing Cross en una entrevista con OKDIARIO. De esta manera, la tendera asegura que los tabloides han duplicado su tirada hoy domingo trayéndole el doble de ejemplares que otros días. «Espero que no se me acaben», asegura la dependienta con una sonrisa, en una conversación con este periódico.