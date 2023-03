El desalojo de los duques de Sussex de Frogmore Cottage sigue generando titulares, después de que la pareja confirmara que, efectivamente, desde el Palacio de Buckingham se había pedido al príncipe Enrique y a su esposa, Meghan Markle que sacaran sus pertenencias del que, hasta la fecha, había sido su hogar en el Reino Unido. Un hecho que ha añadido aún más tensión a las ya de por sí complicadas relaciones entre los Sussex y el resto de los Windsor, que atraviesan su peor momento desde que el príncipe Enrique publicara sus polémicas memorias.

Aunque el Palacio de Buckingham no se ha pronunciado aún sobre el desalojo de Frogmore, parece que la idea del Rey Carlos es que la casa sea ocupada por su hermano menor, el duque de York que deberá abandonar el Royal Lodge por la falta de medios para su mantenimiento. Tras la muerte de la Reina Isabel, el príncipe Andrés ya no cuenta con la subvención del Ducado de Lancaster, que ahora está en manos del monarca, que es el único con capacidad para decidir sobre su distribución.

Sin embargo, aunque ha sido el Rey Carlos el que ha comunicado a los duques de Sussex que deben abandonar la casa, lo cierto es que su hijo mayor, el príncipe Guillermo, podría haber tenido mucho que ver en este tema. Así lo apunta Lady Victoria Hervey.

La aristócrata, muy amiga del duque de York, ha dicho que el actual príncipe de Gales, no está contento en su nuevo hogar, Adelaide Cottage, a pocos minutos de Frogmore Cottage. Una discreta casa en el recinto de Windsor a la que los Príncipes se trasladaron tras el verano. Hasta la fecha, la pareja vivía en el apartamento 1A en del Palacio de Kensington, pero optó por trasladarse a Windsor para para vivir una vida más relajada.

Sin embargo, Lady Victoria Hervey asegura que Guillermo no está contento con el cambio. En unas declaraciones al programa GB News de Nana Akua, Lady Victoria ha comentado que el príncipe Andrés se mudaría a Frogmore Cottage, lo que dejaría libre el Royal Lodge, una de las mejores propiedades de Windsor, y con un importante significado para el Rey Carlos. «Creo que también es bastante obvio que este es el príncipe Guillermo que quiere la casa», ha dicho Lady Victoria Hervey, que asegura que se han contado muchas cosas incorrectas sobre la casa, que no es tan grande como se ha contado.

La aristócrata ha desmentido la versión que hasta ahora se ha contado y ha asegurado que el traslado de Andrés a Frogmore no tiene nada que ver con una cuestión presupuestaria: «Esto no tiene nada que ver con los presupuestos, Guillermo quiere la casa grande, no está feliz en la pequeña», ha dicho Lady Victoria, que se ha mostrado muy crítica con estos últimos movimientos.

«Para el príncipe Andrés, ha estado en Royal Lodge durante 20 años, era la casa de su abuela, es muy sentimental. Además, tiene a los perros de la Reina y el último deseo de Su Majestad era que se quedara en esa casa, pero Carlos solo quiere echarlo», ha sentenciado.

Por ahora, solo queda esperar a ver si las predicciones de Lady Victoria Hervey se cumplen y finalmente, los príncipes de Gales se instalan en el Royal Lodge o permanecen en la discreta Adelaide Cottage.