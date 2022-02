Vladimir Putin ha iniciado un ataque relámpago contra Ucrania, en un día está a las puertas de la capital Kiev, desde su despacho con botón rojo incluido sigue paso a paso el avance de sus tropas. Desde que ayer empezar la guerra, de momento, entre Rusia y Ucrania Putin es uno de los hombres más peligrosos del planeta, dada la capacidad militar de su país con armas nucleares incluidas. Saltándose todos los acuerdos de Minsk, desplazó a sus tropas al país vecino, afirmando que los rusos estaban siendo amenazados. El presidente espera noticias de la ofensiva que el inició cómodamente sentado en su despacho con una mano en el botón rojo.

Vladimir Putin tiene en su despacho un botón rojo que podría apretar en cualquier momento

Журналисты показали секретную кнопку на столе Путина, с ее помощью президент вызывает помощника на переговорах https://t.co/9Vr75r1ic5 pic.twitter.com/tTN9dQk11F — РИА Новости (@rianru) November 21, 2021

La idea surge de forma metafórica. Safire’s Political Dictionary, obra del periodista estadounidense William Safire explica el origen de la famosa frase sobre el botón rojo. Lyndon B. Johnson el presidente de Estados Unidos en 1964 utilizó esta metáfora en un debate presidencial, según él un buen líder debe ser capaz de: “evitar apretar ese gatillo y aplastar ese botón que hará explotar al mundo”.

A partir de estas palabras, se empezó a crear el mito del botón rojo. En realidad, no existe o no es tal y como se podría imaginar. Es un sistema que podría activar cabezas nucleares, pero está perfectamente coordinado con el resto de las fuerzas y no es tan sencillo de apretar o de activar. Donald Trump decidió hacerse como propio este mito que para nada le representa, de hecho, es el único presidente de Estados Unidos sin guerras en su mandato. En su despacho colocó un botón rojo para que su asistente le llevará al pulsarlo una Coca Cola.

Al llegar al poder, Joe Biden, lo retiró de inmediato. Pero sirvió para crear un precedente, entre otros presidentes. Vladimir Putin tiene un botón similar, pero, más moderno. Tal como se ha visto en estas apariciones públicas, se trata de un botón inalámbrico que se coloca sobre la mesa de reuniones o del propio despacho presidencial.

La curiosidad de los medios le ha llevado a explicar en qué consiste. En realidad, al igual que el que tenía Trump, sirve para llamar a su asistente. Al pulsarlo puede pedir un té, una de sus bebidas favoritas. Putin tampoco tiene un botón rojo nuclear como el que aparece en las películas y forma parte de esta metáfora que se ha hecho popular, pero amenaza al mundo con su armamento nuclear, ante una guerra que ha iniciado con Ucrania.