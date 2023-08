Mientras la Casa Blanca trata de esconder todo lo relacionado con los oscuros negocios de Hunter el hijo del presidente Biden detrás de la cortina de humo de las noticias sobre Donald Trump, cada día salen a la luz nuevas evidencias que relacionan las actividades empresariales del vástago del presidente con su padre en Ucrania y en China durante los tiempos en que era vicepresidente bajo la administración Obama.

El problema de dichos negocios que están siendo investigados precisamente por un fiscal especial es que no fueron declarados nunca como exige la ley estadounidense y que quizás Joe Biden se valió de su privilegiada posición política para que su hijo sacara tajada allí donde metiera la mano o lo que es lo mismo, quizás estemos ante un flagrante caso de tráfico de influencias.

La gran novedad ahora es que Archivos Nacionales (NARA por sus siglas en inglés), organismo encargado de almacenar todos los documentos en papel o formato digital de cada administración presidencial ha reconocido tener en su posesión 5.400 correos electrónicos del presidente Biden en los que usó nombres falsos para supuestamente filtrar información del gobierno de EEUU a su Hunter y a otros aprovechando su condición como vicepresidente.

NARA ha respondido así, más de un año después, a la solicitud que bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información fue presentada por la Southeastern Legal Foundation (SLF), una agrupación legal sin ánimo de lucro.

«Hemos realizado una búsqueda en nuestra colección de los registros del vicepresidente relacionados con su solicitud [9 de junio de 2022] y hemos hallado aproximadamente 5.138 mensajes de correo electrónico, 25 archivos electrónicos y 200 páginas de registros que deben ser tomados en consideración para responder a su solicitud», escribió Stephannie Oriabure, directora del departamento de Operaciones de NARA a la Southeastern Legal Foundation.

La solicitud presentada en 2022 por esta organización buscaba precisamente todos los correos electrónicos relacionados con las cuentas de Robin Ware, Robert L. Peters y JRB Ware, seudónimos que el presidente usó en la Casa Blanca durante su época como vicepresidente del entonces mandatario Barack Obama.

Sin embargo en la respuesta Archivos Nacionales no ha hecho público el contenido de los mensajes. Tanto desde la Southeastern Legal Foundation como desde el Partido Republicano están convencidos de que contienen más información privilegiada compartida con su hijo Hunter.

De hecho, se ha presentado ahora una demanda contra NARA para exigir la divulgación de los registros, que según el grupo pueden mostrar claramente que Biden envió información gubernamental y discutió asuntos gubernamentales con su hijo Hunter Biden y otras personas.

«Con demasiada frecuencia, los funcionarios públicos abusan de su poder utilizándolo para su beneficio personal o político. Cuando lo hacen, muchos buscan ocultarlo. La única forma de preservar la integridad gubernamental es que la NARA divulgue los casi 5.400 correos electrónicos de Biden al SLF y, por tanto, al público. El público estadounidense merece saber qué contienen», dijo en un comunicado Kimberly Hermann, portavoz de SLF.

La organización sin ánimo de lucro acusa a NARA de haber «demorado» la entrega de la información más de un año y asegura no haber recibido ningún correo electrónico adicional desde que la agencia gubernamental reconoció la existencia de los seudónimos.

No era la primera vez que SLF solicitó la información a NARA. Hace dos años ya lanzó esta petición. La respuesta de Archivos Nacionales fue que aún no había recibido la custodia de los registros del entonces vicepresidente por lo que los emails no podían publicitarse hasta enero de 2022. En 2022, SLF volvió a reclamar los mismos aunque NARA no ha revelado aún su contenido.

A principios de este mes, el presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, exigió que NARA entregue cualquier archivo en el que Joe Biden empleó un seudónimo durante su vicepresidencia como parte de su investigación sobre el papel que desempeñó el entonces vicepresidente en el escándalo de Hunter Biden.

«Joe Biden ha dicho siempre que había ‘un muro absoluto’ entre los negocios extranjeros de su familia y sus obligaciones como vicepresidente, pero la evidencia revela que el acceso estaba completamente abierto para el tráfico de influencias de su familia», aseguró Comer.

«Archivos Nacionales debe proporcionar estos registros para avanzar en nuestra investigación sobre la corrupción de la familia Biden», añadió.

El comité dirigido por Comer que ya ha tenido acceso a buena parte de los emails va detrás, en concreto, de un documento que demuestre que Biden mantuvo una llamada telefónica el 27 de mayo de 2016 con el que fuera entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, que fue recogida en un email.

«Al comité le preocupa que este documento se enviara a ‘Robert L. Peters’. Además, el Comité se pregunta por qué el hijo del entonces vicepresidente, Hunter Biden fue incluido también en dicho email dirigido al vicepresidente Biden».