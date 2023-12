El todopoderoso George Soros, que ya ha dejado las riendas de su imperio, se ha tomado unas idílicas y comentadísimas vacaciones. Por el destino, y sobre todo, por la compañía. El filántropo y magnate multimillonario George Soros, de 93 años, anunció el pasado mes de junio que se retiraba y que entregada el control de su imperio, valorado en unos 25.000 millones de dólares, a su hijo menor Alex, que ahora ya preside el grupo de organizaciones benéficas llamado Open Society Foundations. Alex ha prometido usar el dinero de ese imperio familiar para defender causas «más de extrema izquierda». «Yo soy más político», afirmó el joven de 37 años, al recoger el testigo de su padre.

«Se lo ha ganado», declaró entonces George Soros durante una entrevista en The Wall Street Journal en la que reconoció que en un principio no quería que Open Society Foundations pasara a manos de uno de sus cinco hijos. «Yo nunca quise que la fundación quedara en manos de uno de mis hijos, por una cuestión de principios. Siempre pensé que tenía que manejarla otra persona».

Ahora, meses después, ha protagonizado unas controvertidas imágenes al salir a la luz algunas fotos de su descanso vacacional en el paradisíaco destino que ha elegido. En esas imágenes aparecidas en redes sociales se puede ver a Soros dándose un chapuzón en una playa con la ayuda de un séquito de varios hombres.

A George Soros se le ve muy relajado mientras se recuesta en un sillón en la playa y se protegía del sol. También se ve cómo George Soros sale del agua en esa playa de Barbados y un grupo de hombres ayuda al magnate de origen húngaro a regresar a su tumbona.

George Soros, 93, takes a dip in Barbados with the help of four-man entourage just months after billionaire hedge fund manager and philanthropist handed reins of his $25B empire to son Alex https://t.co/5YIifdr2pu pic.twitter.com/PG4RdG4h1e

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 24, 2023