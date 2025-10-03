Así cargan los Marines armamento en los F‑35 en su operación contra el narcoterrorismo en el Caribe

Washington ha publicado este viernes 3 de octubre un vídeo en el que se puede ver a varios Marines cargando armamento en F‑35B durante despliegue en el Mar Caribe, en la que Estados Unidos lleva a cabo desde hace semanas una operación contra el narcoterrorismo. La publicación coincide con el anuncio del Pentágono de la última operación contra el narcotráfico de Venezuela en la que han muerto cuatro personas que iban en una narcolancha.

El Comando Sur de Estados Unidos ha publicado un vídeo en redes sociales en el que se observa a Marines cargando armamento en cazas F‑35B como parte del despliegue militar en el Caribe, en operaciones vinculadas al combate contra el narcotráfico.

Según el comunicado oficial, las operaciones forman parte de una estrategia más amplia para interceptar rutas de tráfico de drogas, proteger la seguridad hemisférica y desmantelar redes de narcoterroristas que operan en Venezuela y la región.

El material difundido por el Comando Sur muestra a los Marines manipulando munición y armamento, cargando los F‑35B con precisión y bajo estrictos protocolos de seguridad. La grabación enfatiza la capacidad logística y operativa del despliegue, así como la coordinación entre personal terrestre y aéreo para preparar misiones de ataque o interdicción rápida.

Este viernes 3 de octubre al menos han muerto cuatro personas en una operación de un ataque contra una narcolancha, según ha informado el secretario de Defensa Pete Hegseth.

El despliegue pone de relieve cómo Estados Unidos está adaptando su estrategia militar a operaciones híbridas, combinando ataques puntuales, vigilancia aérea y despliegue de fuerzas de élite para combatir redes criminales transnacionales. El jueves 2 de octubre el presidente de Estados Unidos Donald Trump notificó al Congreso que el país se encuentra en una situación de «conflicto armado» con los cárteles de la droga que introducen narcóticos en territorio estadounidense. El presidente de EEUU Donald Trump busca amparo legal para luchar contra los narcoterroristas de Venezuela en aguas internacionales.

El hecho de que se documente y difunda un video de carga de armamento tiene también un efecto disuasorio y de propaganda, mostrando públicamente la preparación y capacidad operativa de los Marines frente a posibles objetivos narcoterroristas.

El F‑35B Lightning II es la variante de caza furtivo del Lockheed Martin F‑35 Joint Strike Fighter, diseñada para operaciones de despegue corto y aterrizaje vertical (STOVL, por sus siglas en inglés).

Su característica más destacada es su capacidad de aterrizar verticalmente como un helicóptero, gracias a un ventilador de sustentación (lift fan) y a una tobera de motor orientable (swiveling nozzle). Esto le permite operar desde buques anfibios más pequeños y bases con pistas cortas o poco preparadas, que no podrían soportar aviones convencionales. Actualmente, el F‑35B es operado por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, el Reino Unido y la Fuerza Aérea Italiana.