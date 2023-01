Arranca la tregua decretada por Rusia ante las sospechas de Ucrania

El presidente Vladímir Putin ha ordenado a las fuerzas rusas una tregua navideña de 36 horas, que empieza el 6 de enero. Pero, Ucrania lo ha tachado de hipocresía. Moscú tampoco dijo si devolvería el golpe si Ucrania seguía luchando. La tregua declarada por Rusia en esta guerra de casi 11 meses ha comenzado a mediodía, la cual y debe prolongarse hasta la medianoche del sábado, hora de Moscú.

El anuncio de Putin el jueves de que las tropas del Kremlin dejarán de combatir a lo largo de la línea del frente de 1.100 kilómetros se ha producido después de que el Patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa, propusiera un alto el fuego para la Navidad ortodoxa de este fin de semana. La Iglesia ortodoxa, que utiliza el calendario juliano, celebra la Navidad el 7 de enero. Sin embargo, los funcionarios ucranianos y occidentales sospechan que el aparente gesto de buena voluntad de Putin tiene un motivo oculto.

Todavía así, las hostilidades no han cesado de forma completa, debido a que paramilitares de la empresa Wagner, cercana al Kremlin, ha continuado con sus ataques en diferentes ciudades, como Bajmut, y otras zonas del país.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha cuestionado las intenciones del Kremlin, acusándolo de planear la pausa de los combates «para continuar la guerra con renovado vigor». «Ahora quieren utilizar la Navidad como tapadera para detener el avance de nuestros chicos en la (región oriental de) Donbás durante un tiempo y acercar equipos, municiones y gente movilizada a nuestras posiciones», ha respondido Zelenski. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha hecho eco de la cautela de Zelenski, y ha afirmado que era «interesante» que Putin estuviera dispuesto a bombardear hospitales, guarderías e iglesias en Navidad y Año Nuevo. «Creo que (Putin) está tratando de encontrar algo de oxígeno», ha indicado Joe Biden, el cual ha preferido no ahondar en sus palabras. El portavoz del departamento de Estado, Ned Price, ha reconocido que Washington tiene «poca fe en las intenciones que hay detrás de este anuncio».

Sin embargo, Washington mantiene su compromiso con Kiev, al estar dispuesto a seguir respaldando el esfuerzo bélico de Ucrania. Hoy, viernes, Estados Unidos tiene previsto anunciar casi 3.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, un nuevo paquete masivo que se esperaba que incluyera por primera vez varias docenas de vehículos de combate Bradley.

El ex presidente ruso Dmitri Medvédev, jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, ha contestado que quienes rechazaron la propuesta de Putin de una tregua navideña eran «payasos» y «cerdos». «La mano de la misericordia cristiana se extendió a los ucranianos», ha indicado. «Pero los cerdos no tienen fe ni un sentido innato de la gratitud», proseguido el ex presidente de Rusia.