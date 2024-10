Alexei Navalny, opositor de Putin, en su diario en la prisión: «Moriré aquí, olvidado por todos»

«Moriré aquí, olvidado por todos, y seré enterrado en una tumba sin nombre», se puede leer en los diarios que escribió Alexei Navalny, el principal opositor del presidente de Rusia Vladimir Putin. Empezó a escribir sus relatos el 17 de enero de 2022, anticipando cómo sería su muerte en unos textos, que saldrán a la luz en forma de libro Patriota, que la editorial Península publica en España el 23 de octubre. Mientras, en todo el mundo, se publicarán este mes en diferentes fechas.»Mi familia será informada de que ‘de acuerdo con la ley, el lugar de enterramiento no puede ser revelado’. (…). Tengo 45 años. Tengo familia e hijos. He tenido una vida, he trabajado en cosas interesantes, he hecho cosas útiles», prosigue en el texto Alexei Navalny.

¿Por qué volvió a Rusia? «Desde hace tres años respondo a la misma pregunta. Los presos la formulan de forma sencilla y directa. Los funcionarios de prisiones preguntan con cautela, con los dispositivos de grabación apagados. ‘¿Por qué has vuelto?’. Al responder a esta pregunta, me siento frustrado en dos sentidos. En primer lugar, hay una insatisfacción conmigo mismo por no haber sabido encontrar las palabras adecuadas para que todo el mundo me entendiera y poner fin a este incesante interrogatorio. En segundo lugar, me frustra el panorama político de las últimas décadas en Rusia», se puede leer.

«Este panorama ha implantado el cinismo y las teorías de la conspiración tan profundamente en la sociedad que la gente desconfía intrínsecamente de los motivos directos. Parecen creer que, si volvieron, debió de haber algún trato. Simplemente no funcionó. O no lo ha hecho todavía. Hay un plan oculto que involucra a las torres del Kremlin. Debe haber un secreto acechando bajo la superficie. Porque, en política, nada es tan sencillo como parece. Pero no hay secretos ni significados retorcidos. Todo es así de simple. Tengo mi país y mis convicciones. No quiero renunciar a mi país ni traicionarlo. Si tus convicciones significan algo, debes estar dispuesto a defenderlas y a hacer sacrificios si es necesario», se puede leer en el texto.

Vladimir Putin. «Viven como Putin y Medvedev. Al menos eso creo cuando miro la valla que rodea mi barracón. Todo el mundo tiene la valla habitual, y dentro hay barras para secar la ropa. Pero yo tengo una valla de seis metros de altura, del tipo que sólo he visto en nuestras investigaciones de los palacios de Putin y Medvédev. Putin vive y trabaja en un lugar así, en Novo-Ogaryovo o Sochi. Y yo vivo en un lugar parecido. Putin deja que los ministros se sienten en la sala de espera durante seis horas, y mis abogados tienen que esperar cinco o seis horas para verme. Tengo un altavoz en mi cuartel que toca canciones como Gloria al F.S.B y creo que Putin también tiene uno. Pero ahí acaban las similitudes», se puede leer en su diario, a partir del adelanto de la revista The New Yorker.

El 17 de enero de 2021, Alexei y su esposa Yulia volaron de regreso a Moscú. Navalny fue detenido en el aeropuerto después de haber salido de Rusia tras ser envenenado. El 20 de agosto de 2020, durante un vuelo de la ciudad siberiana de Tomsk a Moscú, el líder de la oposición rusa y activista anticorrupción Alexei Navalny se sintió indispuesto. El avión aterrizó de emergencia en Omsk y Navalny fue hospitalizado. Dos días fue trasladado a Berlín para recibir tratamiento. Había sido envenenado con un agente nervioso mortal llamado Novichok. Nanvlny estuvo en coma hasta el 7 de septiembre. Una semana después de salir del coma, anunció su intención de regresar pronto a Rusia. Fue detenido a su regreso el 12 de enero de 2021.

A pesar de las protestas internacionales, Navalny fue acusado de malversación, fraude y extremismo, entre otros cargos. Tras estar en varias celdas de prisión y confinamiento solitario, a finales de 2023, fue trasladado a la colonia de régimen especial conocida como Lobo Polar, al norte del Círculo Polar Ártico. En cautiverio, continuó con el diario, que empezó en Alemania mientras se recuperaba de su envenenamiento, e incluso hizo que su equipo publicara algunos textos en redes sociales. Alexei Navalny murió el 16 de febrero de 2024, pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de Rusia, que ganó Vladimir Putin por abrumadora mayoría.