AfD arrasa en las elecciones de Sajonia y roza la mayoría absoluta: «Tenemos un claro mandato para gobernar»

El partido Alternativa por Alemania (AfD) ha arrasado este domingo en las elecciones de la región de Sajonia-Anhalt, en las que se ha impuesto con más del 44% de los votos, según las primeras proyecciones. Este resultado deja al partido liderado por Ulrich Siegmund en la región a las puertas de conseguir la mayoría absoluta y formar un gobierno regional por primera vez en su historia. Las elecciones además han dejado una participación récord, de un 78%, casi un 20% superior a las de 2021. «Tenemos un claro mandato para gobernar», ha manifestado Alice Weidel, líder nacional de AfD.

Los primeros datos del recuento muestran también el hundimiento de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, y del primer ministro de Sajonia, Sven Schulze. Las proyecciones apuntan a que la CDU sólo ha conseguido entre un 18,3% y un 18,4%.

La AfD ya ha celebrado su victoria en las elecciones, que podría significar también que pudiera formar Gobierno. «Es un resultado maravilloso para nosotros y es un encargo para formar Gobierno», ha dicho Alice Weidel, líder nacional de AfD.

Tino Chrupalla, colíder del partido junto a Weidel, ha señalado también la disposición de AfD para formar «una coalición o una cooperación» que facilite la formación de un gobierno en caso de no alcanzar la mayoría absoluta. «Puede haber un gobierno minoritario tolerado», ha dicho el político alemán. Ulrich Siegmund, candidato de AfD a primer ministro de Sajonia, ha asegurado que tenderá «la mano a todas las fuerzas que quieran lograr un cambio político fundamental» para Alemania.

El resto de partidos también se ha manifestado sobre los resultados obtenidos. Schulze, candidato de la CDU, ha mostrado su decepción tras publicarse los primeros sondeos y ha reconocido que el partido ha sufrido «una dura derrota». «Vivimos en una democracia y quiero felicitar al ganador de las elecciones. El ganador de las elecciones, la AfD, es ahora la fuerza política más fuerte en el Parlamento regional de Sajonia-Anhalt», ha admitido. Shculze también ha apuntado a la influencia de las políticas de la CDU desde el Gobierno federal en los resultados de los comicios.

La Izquierda ha sido la tercera formación más votada en Sajonia. El partido habría obtenido entre un 9,2 y un 9,3% de los votos, mientras que Los Verdes son la cuarta fuerza del Parlamento regional con un 8,7% según las proyecciones. Los mismo datos apuntan a que el Partido Socialdemócrata (SPD) habría obtenido entre un 8,4% y un 8,7%.

Lars Klingbeil, colíder del SPD y vicecanciller, ha señalado tras conocerse los primeros resultados que «hay gente en Sajonia-Anhalt y en toda Alemania que tiene grandes preocupaciones» con el resultado de las elecciones. «Gente que tiene un trasfondo migratorio y ha trabajado aquí durante años», ha dicho Klingbeil.

Los liberales de FDP, que forman parte del Gobierno saliente, no han alcanzado el mínimo del 5% de los votos necesarios para conseguir un escaño en el Parlamento de Sajonia. Y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), también se ha quedado muy cerca de ese porcentaje, entre un 4,8 y un 5%.

La entrada de BSW en el Parlamento regional podría ser clave para el futuro político de Sajonia-Anhalt. Claudia Wittig, candidata del partido en la región, ha señalado que su formación quiere «decidir en función de los contenidos» para sacar adelante proyectos que sean positivos para la región, sea con «AfD o con otros partidos». Aun así, Wittig no se ha comprometido a apoyar a Siegmund en caso de que su escaño fuera decisivo para formar Gobierno.

Las proyecciones señalan que, en caso de que BSW se quedara fuera del Parlamento, AfD contaría con 41 escaños, a uno sólo de la mayoría absoluta. Con BSW por encima del 5 %, AfD contaría con 39 escaños. Por lo que un potencial acuerdo entre el resto de partidos de la Cámara permitiría formar un gobierno alternativo a AfD. No obstante, desde la CDU han manifestado que no cooperarán con La Izquierda.