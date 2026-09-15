A 30 kilómetros de Melilla, Marruecos está terminando un megapuerto de 5,4 km de diques y 18 m de calado con capacidad para los barcos más grandes del mundo

Marruecos acelera los trabajos para poner en marcha Nador West Med, el nuevo puerto que se está construyendo en la bahía de Betoya, en la costa mediterránea. La terminal de contenedores ya cuenta con sus tres primeras grúas de muelle Super Post-Panamax STS, preparadas para operar con grandes buques portacontenedores. Las obras comenzaron en 2016 y, después de acumular varios retrasos, está previsto que las primeras operaciones comerciales arranquen durante el último trimestre de 2026. La puesta en marcha del resto de terminales se llevará a cabo de manera gradual a lo largo de 2027.

El complejo portuario ha empezado a incorporar el equipamiento eléctrico destinado a las explanadas de contenedores; estos sistemas permitirán completar las diferentes operaciones relacionadas con la carga, la descarga y el transbordo de mercancías. Nador West Med ha sido concebido como un importante complejo portuario e industrial que busca consolidar la posición de Marruecos dentro de las rutas marítimas internacionales.

Puerto de Nador West Med

Nador West Med se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Nador, en la costa mediterránea de Marruecos. No se trata de una ampliación ni de la transformación de una infraestructura existente, sino de un puerto completamente nuevo, diseñado desde cero a una escala industrial. El proyecto contempla 5,4 kilómetros de diques y muelles que se extienden hacia el mar. La capacidad inicial prevista asciende a cinco millones de contenedores. Con un calado de 18 metros, el puerto podrá recibir algunos de los mayores buques portacontenedores del mundo. La inversión total destinada al proyecto supera los 4.700 millones de euros.

Obras de construcción de la autopista

Por otro lado, las obras de construcción de la autopista que conectará el futuro puerto Nador West Med con la red nacional de carreteras de Marruecos se encuentran ya en su recta final. El tercer tramo del proyecto, que enlaza Driouch con el complejo portuario, tiene una longitud de 27 kilómetros y conecta la Ruta Nacional número 2, a la altura de Driouch, con la Ruta Nacional número 16, quedando a sólo ocho kilómetros del puerto Nador West Med.

«Actualmente estamos realizando los trabajos de señalización horizontal y vertical, además de los últimos preparativos técnicos y funcionales, con vistas a la próxima puesta en funcionamiento de este tramo», explicó a Le360 Ilyas El Mouden, representante del propietario del proyecto en la Compañía Nacional de Carreteras de Marruecos.

La ejecución de esta infraestructura ha obligado hasta el momento a mover alrededor de 11 millones de metros cúbicos de tierra, debido tanto al accidentado relieve de la zona como a la complejidad de las actuaciones de ingeniería civil. Las concesiones de las dos principales terminales de contenedores del puerto ya están adjudicadas:

La Terminal Este, con 1.520 metros de muelle, 70 hectáreas de superficie y una capacidad prevista de 3,4 millones de TEUs, estará gestionada por Marsa Maroc, que controlará el 50% más una acción, y TIL/MSC, con el 50% menos una acción. La concesión tendrá una duración de 25 años.

Por su parte, la Terminal Oeste dispondrá de 1.440 metros de muelle, unas 60 hectáreas y una capacidad estimada de entre 1,8 y 2 millones de TEUs. Su explotación correrá a cargo de Marsa Maroc, con una participación del 51%, y CMA Terminals/CMA CGM, que contará con el 49%, después del acuerdo cerrado en octubre de 2025.

Está previsto que ambas terminales comiencen a operar de forma progresiva a principios de 2027. Nador West Med también contará con una terminal de hidrocarburos con capacidad para 25 millones de toneladas anuales, una terminal de carbón preparada para gestionar hasta 7 millones de toneladas al año y un muelle ro-ro. A ello se suma una zona franca de entre 700 y 800 hectáreas, con posibilidad de ampliarse hasta alcanzar entre 5.000 y 8.000 hectáreas.

Estrategia española

La diferencia entre el modelo portuario de Marruecos y el de España no reside únicamente en el volumen de inversión, sino que también responde a una estrategia de planificación completamente diferente.

España reparte su actividad marítima entre numerosas autoridades portuarias que compiten, en mayor o menor medida, por atraer a las mismas navieras y conexiones. Marruecos, por su parte, ha apostado por concentrar la mayor parte de su capacidad en dos grandes enclaves: Tánger Med, que ya se encuentra plenamente operativo, y Nador West Med, cuya puesta en servicio está en marcha. Entre ambos, la capacidad conjunta podría alcanzar los 17 millones de contenedores anuales, una cifra que, de cumplirse las previsiones actuales, situaría a Marruecos en una posición cada vez más competitiva frente al sistema portuario español antes de 2030.

En España, Algeciras mantiene actualmente una posición muy sólida dentro del tráfico marítimo europeo. Su ubicación estratégica le permite actuar como uno de los principales puntos de conexión entre Europa, África, Asia y América, una ventaja que se ha visto reforzada por el conflicto con Irán. Además, se está avanzando en la electrificación de las vías interiores del puerto, una actuación orientada a mejorar su eficiencia y competitividad. Por otro lado, Valencia trabaja en la construcción de su nueva Terminal Norte, un proyecto que contempla una inversión de 1.600 millones de euros.