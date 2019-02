El chavismo ataca con piedras un autobús de diputados venezolanos que iban a proteger la ayuda humanitaria

Este sábado está previsto que empiece a repartirse la ayuda al pueblo venezolano. El inicio de la repartición de la ayuda se concentrará en Cúcuta.

El chavismo no cesa en sus intentos, cada vez con menos fuerza, de evitar la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. La situación en el país es cada vez más difícil -una caja de diez ibuprofenos cuesta 34 dólares y los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro asaltan domicilios de gente pobre para robarles los alimentos-. Nicolás Maduro se empeña en condenar a la miseria a sus ciudadanos. La última del régimen, para evitar la entrada de la ayuda internacional al país, ha sido atacar a uno de los autobuses de diputados de la Asamblea Nacional que se dirigía a proteger el contingente de ayuda.

Según han denunciado varios diputados en conversación telefónica con OKDIARIO, mientras viajaban hasta la frontera con Colombia en Cúcuta, afines a la dictadura de Maduro han atacado el autobús que trasladaba a los electos con el lanzamiento de varias piedras que han provocado heridas a uno de los conductores de los vehículos, que requiere de asistencia hospitalaria.

Según anunció hace unos días el Presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, mañana sábado 23 de febrero es el día elegido para proceder a la entrada de la ayuda humanitaria internacional al país. Una ayuda que llegará a través de las distintas fronteras con los países vecinos, principalmente por la frontera colombiana de Cúcuta, donde sólo hay que cruzar el puente de Simón Bolívar. Hasta Colombia ha llegado vía aérea la ayuda procedente de los Estados Unidos y tras un traslado por carretera, desde ahí se empezará a distribuir a los más necesitados, empezando por los enfermos, en la región de Táchira.

Desde el primer momento el dictador Nicolás Maduro ha dejado claro que no iba a permitir la entrada de esa ayuda a Venezuela, al no considerarla necesaria. El tirano dice que la ayuda convierte a los venezolanos “en mendigos” y asegura que esa no es la realidad del país, pese a que casi toda la población vive en la extrema pobreza, como consecuencia de las políticas comunistas del chavismo.