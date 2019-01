El paraíso fiscal de Granadinas, donde Iglesias cobró de la dictadura venezolana, pide apoyo para Maduro

El círculo se cierra. El paraíso fiscal de Granadinas ha mostrado su respaldo oficial al dictador Nicolás Maduro frente a Juan Guaidó. El país caribeño, íntimamente ligado al régimen venezolano, fue donde Pablo Iglesias cobró 272.325 dólares, como publicó OKDIARIO, procedentes de la dictadura venezolana. Las islas caribeñas se decantaron por Maduro en la reunión de la Organización de los Estados Americanos.

Granadinas, además, ha pedido a otros países que se sumen a este apoyo. OKDIARIO publicó el cobro a través de este país por parte del líder de Podemos de 272.325 dólares procedentes de Venezuela. El cobro de Iglesias se efectuó a través de una cuenta a su nombre en el banco Euro Pacific. Y dos sentencias judiciales españolas avalan ya que la información “fue veraz”.

Granadinas demuestra, de este modo, su vinculación, conexión y apoyo a la dictadura chavista y a Maduro en este caso concreto. Granadinas no ha querido sumarse a países como Argentina, Brasil, Gautemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay o Chile. Todas ellas apoyan a Guaidó. No: Granadinas ha preferido unirse a Cuba, Nicaragua o Bolivia, que respaldan al dictador Maduro.

La decisión sólo puede tener una motivación política porque, evidentemente, la económica se desploma por puro sentido económico. Y más cuando se trata de un paraíso fiscal que vive de la captación y ocultación de capitales.

La noticia del cobro de los 272.325 dólares procedentes de Venezuela tampoco es dudosa. La Justicia española ha confirmado ya su veracidad y ha señalado que, pese a las exigencias de Pablo Iglesias para que fuese ocultada y rectificada, prevalece en todo momento el derecho a la información sobre el derecho al honor: “La difusión de una investigación policial sobre la existencia de una cuenta a nombre del demandante en un banco offshore, con sede en un paraíso fiscal, y su relación con la orden de pago y autorización del mismo realizados por autoridades venezolanas no suponen sin más un ataque al honor del demandante”. “En el momento de publicarse la noticia su contenido y contraste con las fuentes eran suficientes […] y, aunque la investigación policial no finalizara no significa que los hechos no tuvieran veracidad necesaria para justificar la publicación, una vez contrastados no con una sino con varias fuentes”, añadió la sentencia.

Operación offshore

La noticia desvelaba que Nicolás Maduro efectuó un pago de 272.325 dólares a Pablo Iglesias a través de un banco situado en este paraíso fiscal. La operación se realizó en marzo de 2014, dos meses después de la fundación de Podemos. La orden realizada por las autoridades venezolanas se camufló como un pago de “asesorías para el desarrollo social en el país”. Los documentos en poder de OKDIARIO revelaron que Rodolfo Clemente Marco Torres, ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, ordenó realizar esa transferencia a Pablo Iglesias Turrión. El encargado de ejecutar la orden de pago fue Carlos Erik Malpica Torres, Tesorero Nacional.

Dicho pago opaco a Pablo Iglesias se realizó a una cuenta bancaria radicada en las islas caribeñas de San Vicente y las Granadinas. El banco utilizado para llevar a cabo esta operación fue el Euro Pacific Bank, con sede Kingstown, capital de la isla San Vicente y las Granadinas.