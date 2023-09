Los trucazos para orinar si viajas en coche y no puedes

Los viajes en coche suelen ser más largos de lo que esperamos. No sería nada extraño que estés cansado y que tengas ganas de ir al baño. Por eso mismo es importante que sepas cuáles son los trucos para orinar si viajas en coche.

La clave está en pensar una estrategia junto a tus acompañantes para detenerte y descender del automóvil de modo planificado. Cuanto mayor sea la distancia a recorrer, más importante resultará pensar previamente cuáles serán las paradas casi obligatorias.

Cómo orinar si viajas en coche y no puedes

Fuera del vehículo

Si se trata de una urgencia, pero tienes la posibilidad de salir de la carretera, lo más fácil es orinar a un lado del asfalto. Deberías usar tu propio coche para lograr un poco de privacidad y, en general, no hay inconvenientes con orinar fuera del vehículo. Igualmente, recomendamos utilizar toallitas húmedas u otros elementos de limpieza por una cuestión de higiene.

Es muy importante que estés lo suficientemente alejado del tráfico para evitar incidentes. No abandones la carretera hasta no estar completamente seguro de que el lugar donde vas a estar no supone un riesgo. Busca sitios con buena visibilidad para los otros conductores, de manera que te vean a cientos de metros y reduzcan la velocidad lo indispensable cuando pasen junto a tu coche.

En el caso de las mujeres, es aconsejable que encuentren una zona de arbustos para poder orinar con aún mayor tranquilidad.

En un área de descanso

En una situación perfecta, vas a poder frenar el coche y bajar a un área de descanso para responder a esta necesidad. Anticipadamente, revisa cuáles son las áreas de descanso disponibles en el camino y organiza un itinerario con detenciones. Aprovecha cuando pases por la gasolinera, o cualquier otra excusa, para poder orinar en un espacio preparado para ello.

¿Es posible orinar dentro del vehículo?

Por muy desagradable que sea esta idea, existen circunstancias en las que descender del automóvil puede significar algún peligro. Cuando así sea, te sugerimos que lleves contigo un urinario desechable. Los hay de varias clases, así que tienes que probar diversas opciones hasta dar con la que más te satisfaga. Si eres hombre, con cuidado puedes hacer pipí en una botella.

Por supuesto, tienes que fijarte y aparcar el coche a la vera de la carretera, dejando un margen prudencial con los demás coches.