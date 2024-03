Los pasos para cuidar la planta Codiaeum variegatum

Por mucho que te guste la jardinería, probablemente el nombre científico Codiaeum variegatum no te sonará demasiado. Pues bien, se trata del clásico crotón. Hablamos de una planta originalmente de exteriores pero que gradualmente, y gracias a la globalización, ha sido adoptada como una planta de interior. Suponiendo que intentes tenerla en casa, te interesará conocer cómo cuidar la planta Codiaeum variegatum y cuáles son los posibles problemas.

El crotón tiene un colorido follaje y formas de hojas casi ilimitadas, con cientos de variedades. Crece mejor al aire libre, en climas cálidos y húmedos, por lo que desarrollarlo en interiores puede ser un desafío importante.

Sobre todo, si no sabes cuáles son sus cuidados más básicos y cómo mantenerlo en buen estado. Recuerda que siempre que lo cultives en macetas, especialmente si no son grandes, obtendrás ejemplares pequeños de croton. Y, en general, no florecerán.

¿Cuáles cuidar la planta Codiaeum variegatum?

La dificultad máxima consiste en que, como son de naturaleza tropical, tendrás que adaptar la temperatura ambiental a sus necesidades. Normalmente, en meses más fríos pierde hojas; y con ellas su belleza. Si tu idea es que vista y dé vida a tus espacios de casa, hay que encontrar un lugar con un buen clima. Recuerda que debes limpiar el aire y añadir humedad al lugar donde la dejes.

Por otro lado, a estas plantas no les gusta que las muevan. No debería extrañarte que, si lo haces, en los primeros días tras el trasplante pierda sus hojas. Suele ser bastante quisquillosa en ese sentido, así que, si tienes la intención de estar moviéndola, lo mejor es que la siembres en una maceta para su traslado.

Cuidados básicos de la Codiaeum



Luz e iluminación

El crotón se desarrolla mejor a pleno sol y requerirá mucha luz, sobre todo en las épocas más frías. En los climas más cálidos prefiere algo de sombra parcial. Cuanto más colorido sea, más luz necesitará. Éste es un detalle que no debería pasar desapercibido si pretendes convertirte en un profesional.

Riego

Debes mantener la tierra constantemente húmeda, y más aún durante la época más calurosa del año. El suelo debe drenar bien para evitar que se estanque agua alrededor de las raíces. Sin embargo, sólo es necesario regar los crotones en recipientes cuando la parte superior de la tierra esté seca al tacto.

Vierte agua lentamente hasta que salga agua del fondo del recipiente. Cuando lo haga, detente, porque tendrá suficiente agua para sobrevivir por varias jornadas.

Temperatura

El mejor rango de temperatura para el cultivo del crotón es entre los 15° y los 29° C. Más allá de eso, la planta debe estar alejada de corrientes de aire y del frío, ya que no tolera temperaturas inferiores a 15°C. Si lo sembraste en una maceta, no dudes en resguardarlo de las heladas invernales metiéndolo en tu vivienda.

De lo contrario, como un indicio de que algo no anda bien, perderá las hojas debido a las bajas temperaturas. Y tras un par de semanas, seguramente morirá.

Humedad

Hay que insistir en que ésta es una planta tropical. Debes proporcionarle condiciones de humedad de moderadas a altas. Fuera del aspecto del riego, a nivel ambiental tendrás que colocarlo en una bandeja de guijarros o rociarlo con regularidad. Esto ayudará a tener las condiciones óptimas para su desarrollo.

Puedes conseguir las bandejas de guijarros en cualquier tienda o supermercado, por lo que es una inversión que bien puede valer la pena en tal situación.

Suelo y abono

Selecciona alguna tierra para macetas o abono de alta calidad para cultivar el crotón. O mejora las características de la tierra de tu jardín si vas a dejarlo allí. Deberías comprar material orgánico específico para esta especie. Si no lo encuentras, al menos asegúrate de que sea un abono fértil, húmedo y bien drenado.

Fertilizante

Utiliza un fertilizante para esta planta, una o dos veces al año. Debes usarlo en la previa de la temporada de crecimiento, y en mayor cantidad si está sembrado en suelos exteriores que no son tan fértiles como la tierra para maceta o el abono de calidad. Añade el fertilizante al inicio de la primavera y al inicio del verano.

¿Cuáles son las plagas y enfermedades más comunes de la Codiaeum variegatum?

El crotón no está exento de peligros como las plagas y las enfermedades. Los ácaros son la plaga más probable, e identificarás su presencia porque aparecerán poco a poco unas manchitas en las hojas.

Puedes deshacerte de ellas con un aerosol orgánico con aceite de neem o un jabón hortícola diluido para combatir estos problemas. Por lo demás, es una especie que no da muchos dolores de cabeza. Si buscas una planta tropical de cuidados simples, piensa entones en esta.

La clave está en que prestes atención a la humedad del suelo y del aire, y que impidas que quede expuesta al frío. Si te ocupas de ello, ¡la disfrutarás!