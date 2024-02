¡Hay manera!: Así podemos ablandar un pincel

Puede que, en el entusiasmo por haber dominado algunas de las técnicas básicas de la pintura, te olvides de limpiar tus pinceles. Éste es un error muy común que cometen sobre todo los novatos que no están acostumbrados a resguardar sus herramientas. Afortunadamente, si eres un principiante preocupado por sus cosas, te contamos cómo podemos ablandar un pincel de forma fácil y rápida.

Lavar los pinceles es el único modo de asegurarte de conservarlos de la mejor manera, manteniéndolos prácticamente como nuevos. En ocasiones, algunos pintores creen que cuando se olvidan de ellos deben deshacerse de los pinceles porque ya no les servirán. Pero no hay por qué desecharlos. Algunos de los trucos que vamos a repasar te permitirán recuperar tus pinceles que están ahí sin usar.

Así podemos ablandar un pincel

Truco 1 – Usa una crema para bebé

Utilizar las cremas cosméticas para bebés es el procedimiento más simple de los que vamos a enseñarte… siempre que la tengas. Suponiendo que así sea, debes colocar un poco de crema para bebé en tu mano, o en su defecto crema corporal, para salvar definitivamente tus pinceles. Pasa el pincel por la crema. Dóblalo atrás y adelante sobre la mano como si fuera un lienzo.

Al inicio te parecerá que no da resultados. Pero insiste, porque transcurridos entre dos y cinco minutos notarás cómo se ablanda. Concluido el proceso limpia el pincel con una toalla. Si no estás satisfecho, repite los pasos y vuelve a limpiarlo. Es importante eliminar todos los restos de pintura y de crema que pudieran quedar en los pelos del pincel para que no estropeen tus obras o bien los trabajos de casa.

Truco 2 – Usa suavizante líquido para la ropa

El típico suavizante para la ropa que utilizas en casa tiene el mismo efecto que la crema para bebé. Una vez que hayas raspado todos los restos de pintura que tuvieran sus pelos, con precaución para no arrancarlos, mezcla el suavizante líquido con agua en algún recipiente hasta obtener un líquido homogéneo. Media taza de suavizante por cada cuatro litros de agua, aproximadamente.

El secreto de este producto es que reduce la tensión superficial entre líquidos y sólidos, generando que la pintura impregnada velozmente se desprenda del pincel. Mételo dentro de la mezcla, hasta la virola, y agítalo por un par de minutos. Pasado ese tiempo, saca el pincel de la mezcla y comprueba si lo que haces es útil. Si la mezcla se ensucia, haz una nueva mezcla.

Truco 3 – Usa vinagre blanco y acondicionador para el cabello

El vinagre blanco y el acondicionador son dos de esos elementos de los que disponemos pero con los que no solemos contar cuando debemos remover las manchas o limpiar los pinceles. Y es una equivocación porque sus propiedades son poco menos que mágicas.

Lo importante es tener líquido suficiente para cubrir los pinceles desde la punta del pelo hasta la virola o la base del mango. Recuerda que el vinagre se evaporará al hervir, por lo que tal vez tendrás que echar más al recipiente para cubrir los pinceles. Normalmente, una o dos tazas de vinagre deberían bastar para dos o tres pinceles. Pero puedes rectificar siempre que haga falta.

Los pinceles tendrás que colocarlos con las cerdas mirando hacia abajo, así que el recipiente deberá ser tan alto como ellos. Recomendamos los frascos de conservas o las latas de pintura, pero fíjate que sean resistentes a las altas temperaturas.

Deja los pinceles en el vinagre burbujeante al menos un par de horas hasta que el líquido se enfríe por completo.

Retíralos de allí y, como antes, repite los pasos y vuelve a limpiarlos hasta que estés conforme con tu trabajo.

¿En qué consiste el truco del acondicionador?

De seguro te preguntas qué pasa con el acondicionador. Es el mejor complemento a la crema, el suavizante y el vinagre hirviendo. Independientemente de cuál de los trucos hayas adoptado, el acondicionador le dará el toque final para devolverles la suavidad.

Cubre los pelos de los pinceles con acondicionador para el cabello y masajea suavemente las cerdas durante un largo rato. Alternativamente, tienes la opción de meter los pinceles en una bolsa con acondicionador y moverla por cinco o diez minutos. Después de ese lapso, las cerdas deberían estar tan suaves y flexibles como antes de haberte olvidado los pinceles con pintura.

¿Cómo preservar los pinceles?

Esto no es demasiado difícil. Simplemente tienes que envolver la punta de los pinceles en papel film dentro de una bolsa hermética. Sella el contorno del mango con cinta de enmascarar y guárdalo en un rincón seco. Cada vez que dejes de pintar, limpia los pelos lentamente hasta que no queden rastros de la pintura y espera a que se sequen al aire libre. Ya secos, guárdalos como dijimos.

Con estos trucos, ahorrarás mucho dinero al no tener que reemplazar tus pinceles tan seguido.