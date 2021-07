La era digital nos obliga a disponer de las mejores herramientas para eliminar personas de las fotos. No necesariamente por haberse acabado el amor, simplemente por la aparición de un menor de edad o una persona que no ha firmado el consentimiento para formar parte de una foto que aparecerá en redes sociales. Sea cual sea el motivo, estas App te pueden cambiar la vida por completo. Busca las mejores y no dudes en ponerlas en práctica, borrarás la huella digital de aquella persona o personas que no quieren aparecer en ninguna foto.

Las mejores App para eliminar personas de las fotos

Inpaint es una de las herramientas gratuitas más utilizadas que, además, es fácil de utilizar. Podemos eliminar por completo o ese alguien que ya no es especial con unos sencillos pasos. Para eliminar a esa persona o personas, cargamos la foto a la aplicación. Seleccionamos a la persona que queremos eliminar, no es necesario ser un dibujante experto para borrarla, la propia aplicación la borra con máxima precisión. En la foto aparece el hueco, pero no sabemos quién es, no volveremos a ver su cara. Tiene un máximo de tamaño de la foto y solo acepta dos formatos de imagen, pero es una buena herramienta que no nos costará nada de nada.

Luminar 4 es una App realizada con inteligencia artificial que se encarga de borrar a las personas desde cualquier Mac o Windows. Es una especie de Photoshop, pero nos costará menos aprender a hacerlo funcionar a las mil maravillas. Tiene unas pestañas muy intuitivas que nos hacen seguirlas a la perfección sin haber editado nunca ninguna foto. Simplemente subes la foto y seleccionas a la persona que quieres eliminar. El tamaño del pincel es importante, puedes adaptarlo para que se elimine mejor esa silueta que no quieres que aparezca en la fotografía.

Puedes recurrir al clásico Photoshop si quieres arreglar un poco la fotografía, colocar algunos extras o hacer que parezca más natural. No se notará tanto que se ha eliminado a una persona de ella. La edición de fotos es un básico que en estos tiempos que corren deberemos poner en práctica en la medida de lo posible. Vamos a conseguir grandes resultados con la ayuda de unas aplicaciones fáciles de descargar o de conseguir que nos sacarán de más de un apuro. La tecnología difícil nos invita a aprender algunas técnicas básicas como esta.