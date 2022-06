Estas son las maneras de decorar el mueble del televisor

Lejos de enormes muebles con muchas vitrinas y estanterías, ahora el mueble donde suele estar el televisor es más pequeño, casi minimalista y menos recargado que antaño. Pero, para que no haya tanto caos, ¿cómo decorar el mueble del televisor?

Si no lo tienes claro, entonces sigue nuestros consejos. Lo más importante es que haya un dinamismo entre este mueble y el resto del salón. Así como su decoración con el resto de la casa.

Cómo decorar el mueble del televisor

Menos es más

Lo que queremos es centrarnos en ver una buena película, serie o partido. Por esto, nada debe entorpecernos en esta gran experiencia. Queremos bienestar y ver un mueble cargado de cosas que realmente no se usan puede distraernos. Así que aplícate el cuento del menos es más que todavía es referente en este tipo de muebles.

Plantas cerca

Dan armonía y alegría. No distraen, todo lo contrario, ofrecen un mundo verde que todos debemos tener en casa para hacerla más sostenible. Así que decora este mueble con alguna planta, pero no te pases, recuerda que no debes recargar esa zona.

Cuadros

Otra idea es dejar algún cuadro abstracto cerca, también que sea neutro y nada recargado, es decir, que no haya muchos colores y escenas que puedan distraer a otras personas. En todo caso, deber ser algo importante y personal.

Velas

Queremos relax, eso está claro. Y las velas aportan ese bienestar y paz que todos deseamos. Decorar con velas, aunque suene típico, es lo mejor. si son aromáticas, todavía nos gusta más porque encima aporta un olor personal a la estancia.

Cables y demás no a la vista

En esta zona suele haber cables para conectar los diversos dispositivos, como el televisor, que tenemos en casa. Afortunadamente, existe muebles realmente modernos y dinámicos que contienen con zonas para dejar estos cables y que no queden a la visa, son prácticos y muy completos.

Estanterías ordenadas

En el caso de que haya estanterías alrededor, para poder guardar o dejar a la vista algunos objetos, debe estar lo más ordenado posible. Se puede dejar ver aquellos enseres que necesitaremos para ver la televisión, así como jarrones, cerámica y alguna figura extraída de nuestros viajes. Sea como sea deben ser cosas personales que queremos que estén ahí por su importante significado.

