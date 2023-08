Cómo transformar la habitación de invitados para que sea más cómoda

En casa suele haber una habitación que no se usa. O bien si los niños han crecido está en otros habitáculos o se han ido de casa. Entonces solemos destinarla a las personas que vienen a casa alguna vez. Te contamos cómo transformar la habitación de invitados.

Suele ser uno de los lugares más limpios porque se usa poco pero precisamente por esto, muchas personas almacenan ahí lo que no cabe en el resto de habitaciones. Es mejor tenerlo todo más despejado porque nunca se sabe cuándo alguien puede quedarse en casa.

Los tips para transformar la habitación de invitados

Adquiere una cama bien cómoda

En este tipo de habitáculos suele haber sofás cama o bien camas algo más pequeñas. Pero quizás en vez de una persona tienes dos invitados. Por ello es mejor siempre adquirir una cama que sea más grande y cómoda. Tus invitados te lo agradecerán.

Armario, pero sin cargarlo de cosas

Como hemos apuntado, es normal que, si en esta habitación hay armario, pongamos ahí ropa de otras temporadas. No te pases con cargarlo de cosas y deja un espacio para que tu invitado tenga también una parte de ese armario para dejar las suyas.

En el caso de que no haya armario, siempre podemos entonces comprar un burro y varios organizadores para que quien venga deje su ropa y cosas de la forma más cómoda.

Decoración neutra

Aunque esa fuera la habitación de tu hijo, hay que transformarlo. No puede ser que estén las paredes de cualquier color y los posters en la pared de hace años. Lo ideal es pintar las paredes en blanco o bien ocre, y decorar de una forma más bien austera y sin demasiados ornamentos personales. Hay que hacer sentir al huésped como si estuviera en un lugar bien cómodo para dormir y estar.

Juego de toallas y otros enseres

A fin de que el invitado no tenga que estar pidiendo cosas, es factible dejar en la mesa de noche o encima de la misma cama, unas toallas y otras cosas para su aseo personal. Te evitará de tener que buscarlas corriendo y así el invitado no va a tener que buscar champús y otros por todo el baño. Nunca se sabe lo que puedes usar o no en una casa que no es tuya.

Cuidado con los olores

La habitación puede tener un olor neutro, de esos que recuerdan al mar, por ejemplo, pero es mejor no dejar velas con olores más fuertes porque no sabes si realmente esto le va a gustar.