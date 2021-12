Más conocida como ombrofobia, debes saber que el miedo o fobia a la lluvia existe, de igual forma que hay muchas otras fobias algo extrañas o sorprendentes. Si no te gusta la lluvia en general, pero no desarrollas ningún síntoma cuando esto sucede, entonces seguramente no tienes este problema.

Ahora bien, cuando experimentas un miedo incontrolable, que hace que no quieras o no puedas salir de casa cuando llueve, y además desarrollas varios signos, entonces puedes estar atrapado frente a esta afección.

Los pasos para saber si tienes fobia a la lluvia

A muchas personas les pasa que se sienten algo tristes, deprimidos o bien mal cuando llueve. Pero esto no quita que tenga que hacer su vida normal, o bien salir y que no suceda nada si el día se tuerce.

Para saber si realmente tienes esta fobia, debes tener un miedo que no se puede controlar hacia ello, pues la persona se muestra realmente mal y tenga fobia, incluso al mojarse.

Quienes tienen esta fobia, suelen pasarlo mal ya antes de que llueva, imaginando cuando esto sucede.

Entonces surgen determinados síntomas como palpitaciones, ansiedad, estar fuera de control, no poder respirar, y una sudoración general que son propias de determinadas fobias, y es cuando se establece que existe un problema psicológico que debe ser tratado.

Por qué se tiene esta fobia

Realmente las causas son de cada persona, y cuesta analizarlas. Podría ser que el afectado haya tenido una muy mala experiencia en el pasado con la lluvia, o puede aparecer porqué sí sin tener una explicación determinada.

En general quienes tienen estos problemas, suelen desarrollar otro tipo de fobias, con síntomas y además generar una ansiedad por pensar en que va a llover, realmente incontrolable.

De hecho algunas personas, ante este miedo, se aíslan y entonces no salen para nada de casa. El problema entonces se agrava todavía más.

Como muchas otras patologías, esta afección puede tratarse pero debemos escoger a la persona adecuada para hacerlo, que suele ser un profesional de la psicología y en casos más graves de la psiquiatría.

Lo primero es reconocer que hay un problema grave y no verlo como algo pasajero que solo surge cuando llueve.

A partir de aquí es importante enfrentarse a las situaciones reales. Otras maneras de solventarlo es ayudándose de la meditación y de hacer un ejercicio con las cosas positivas que nos puede traer la lluvia.