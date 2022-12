Una de las principales preocupaciones que tienen las personas que están pensando en adoptar un perro o un gato, por citar dos ejemplos comunes de mascotas, es que en la convivencia con estos animales se les haga muy difícil mantener su vivienda debidamente limpia. Siempre que estés en duda, no dejes de adoptar un compañero. Nosotros te contamos cómo limpiar la casa cuando hay mascotas.

Si bien los hogares con mascotas tienden a ensuciarse con mayor rapidez que los que no las tienen, igual que pasa con los niños, eso no significa que no podamos hacerlo aprovechando algunos trucos de quienes ya tienen experiencia en la tarea.

Limpiar la casa cuando hay mascotas

Tener mascotas en casa implica que las cuidemos y las mimemos, pero también que nos preocupemos de recoger y limpiar todo lo que ensucian. No solo los perros y gatos sueltan pelos o incluso hacen sus necesidades dentro de casa, sino que otras mascotas, como hamsters, cobayas o incluso reptiles, manchan o emiten olores y tenemos que procurar siempre que nuestro hogar esté limpio al respecto.

Procura no ensuciar

Los hábitos relacionados con el mantenimiento de la higiene de los espacios son clave para reducir las labores posteriores de limpieza. Entonces, no dejes que los animales se suban a sillones y camas, y mucho menos sucios y, si lo hacen, pon unas mantas sobre ellos. Evitarás tener que lavar camas y sillones, y bastará con que envíes esas mantas y cobertores a la lavadora, ahorrando varias horas.

Sofás y butacas

Los sofás y sillones a menudo son receptáculos para pelos y polvo, para combatir este inconveniente, pasa un paño antiestático en lugar de pasar solo la aspiradora , con el que podrás quitar más pelos y polvo ¿Un consejo? Delimita los espacios del sofá que desees compartir con el perro. Para ello coloca una prenda de vestir para que el animal se acueste sobre ella. Con el tiempo la identificará con su olor y ya no se tumbará en ningún otro lado.

Cuida su salud

Al elegir los productos de limpieza para deshacerte de la mugre acumulada, fíjate que no tengan contraindicaciones para mascotas. Afortunadamente existen cada vez más artículos de limpieza inocuos para perros y gatos, así que intenta optar siempre por ellos.

Cepíllalos

El principal problema de higiene con perros y gatos está en esos períodos en los que estos animales renuevan su pelo, perdiéndolo. Seguramente tendrás que barrer y aspirar, pero te costará menos si los cepillas cinco minutos al día y les quitas los pelos tú mismo.

Báñalos regularmente

Hay animales que apenas están expuestos a la suciedad exterior y no emanan olores desagradables, pero otros lamentablemente lo hacen. Si es el caso de tu mascota, haz lo posible por bañarlos regularmente para eliminar los restos de mugre que quedan entre sus pelos y produzca ese olor.

Cristales y ventanas

No todas las mascotas lo hacen, pero muchos perros suelen lamer los cristales de la ventana, o puede que tu gato se quede junto a la ventana viendo el exterior con la nariz pegada en el cristal. Para eliminar estas manchas, bastará limpiar con un poco de limpiacristales, pero si deseas un remedio natural nada como pasar media cebolla o media patata y luego retirar y secar con un paño limpio.