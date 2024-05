Cómo hacer la hamburguesa casera perfecta

Hacer la hamburguesa casera perfecta es algo que puede suponer un antes y un después en nuestras cenas o comidas de excepción. La mala fama de la comida rápida cae cuando cocinamos nuestros platos desde cero, desde la carne, hasta el pan que puede cambiarlo todo.

No es lo mismo comprar nuestra hamburguesa ya hecha que hacerla desde cero, una opción de lo más recomendable que te convertirá en un experto a la hora de cocinar estas delicias. Toma nota de cómo preparar esta deliciosa hamburguesa, te quedará de vicio y es fácil de preparar.

Así es cómo preparar una hamburguesa

Lo importante de toda hamburguesa son los ingredientes. Evidentemente por 1 o 2 euros no esperes que te vendan una hamburguesa de buena calidad, es algo impensable que debes tener en cuenta y poner en práctica, antes que nada. Ha llegado el momento de hacer una de esas recetas que siempre quedan bien a la velocidad de la luz.

El primer paso es hacerse con una buena carne. Tenemos la suerte de vivir en un país en el que somos productores de la mejor carne de ternera del mundo. Si conocemos a un productor local o simplemente nos dejamos aconsejar por el carnicero, ya tenemos mucho hecho de esta hamburguesa ideal.

La carne se pica al momento. No compres nunca una hamburguesa ya hecha, hazla en casa. Te evitarás ingredientes que quizás no desees y que no son los que debería llevar una hamburguesa, pero también podrás adaptarla a tus gustos. Dejarás atrás los elementos de la carne procesada que no te benefician en absoluto.

El pan debe ser tipo brioche. Además de la carne, el otro elemento que debes tener en cuenta sin duda alguna es el pan, un buen brioche, tiene ese toque dulce que buscamos, además de la textura ideal que estás buscando y que seguro que te dará más de una alegría al comerla y disfrutarla.

Las salsas también deben ser caseras. Salvo excepciones, claro está, una mayonesa la puedes hacer en casa fácilmente y tiene un sabor y unas propiedades radicalmente distintas a las demás. En esencia estarás disfrutando de una hamburguesa que es totalmente natural y está de vicio.

Estos elementos son los que hacen de una hamburguesa convencional algo más, por lo que estará preparada tu receta, con estos detalles listos. Solo te quedará el montaje que también tienen sus peculiaridades.

Pasos para cocinar la hamburguesa ideal

La receta de la hamburguesa de ternera ideal es un básico que puedes poner en práctica en tu propia casa. Hazte con una buena materia prima y podrás cocinar unas delicias a gran velocidad. La comida rápida no tiene por qué ser mala, sino más bien todo lo contrario, al ser casera evitamos más de un ingrediente, pero también las hacemos a nuestro gusto.

Ten en cuenta también el punto de la carne, que puede ser el culpable de que la hamburguesa triunfe, o no, en la mesa. Pregunta siempre antes de ponerte a hacer la carne el punto que le gusta a las personas de tu entorno.

Ingredientes:

400 gramos de carne de ternera picada

4 panes hamburguesa tipo brioche

1 yema de huevo

1 cucharadita de mostaza Dijon

1 cucharadita de salsa inglesa

1 lechuga fresca

2 tomates maduros

1 cebolla

1 pepinillo agridulce (opcional)

100 gramos de beicon en lonchas

Queso cheddar en lochas (1-2 por hamburguesa)

Kétchup

Mayonesa

Mostaza

Pimienta negra molida

Aceite de girasol

Sal

Como preparar la receta de hamburguesa americana de ternera

Limpiar bien todas las verduras. Cortar la cebolla en julianas y el tomate y pepinillo en rodajas. Reservar. Colocar la carne previamente descongelada en un recipiente amplio. Añadir la cucharadita de mostaza Dijon, la salsa inglesa, la yema de huevo, una pizca de sal y pimienta al gusto. Mezclar bien con una cuchara, hasta unir todos los ingredientes y formar una pasta suave. Dividir la carne en cuatro partes iguales y dar forma de hamburguesa. Calentar una sartén y engrasar con un chorrito de aceite de girasol. Empezar a dorar las hamburguesas a fuego medio por ambos lados. Retirar cuando estén doradas y tengan el término deseado. En una sartén aparte, colocar las lonchas de beicon y cubrir con 1 cm de agua. Cocinar a fuego medio hasta que el agua se consuma por completo, dorando cada lado. Retirar y reservar cuando estén crujientes. Cortar los panes de hamburguesa en dos partes iguales. Colocar la carne en uno de los lados, distribuyendo el queso cheddar y las tiras de beicon encima. Decorar con hojas de lechuga, rodajas de tomate, aros de cebolla, pepinillo, salsa kétchup, mayonesa y mostaza a gusto. Cerrar las hamburguesas y servir caliente.

Solo te quedará disfrutar de esta receta y convertirte en el rey o la reina de la barbacoa este verano.