Cómo hacer una casa en un árbol

Tener una casa en un árbol es el sueño de todo niño. A veces, con unas simples maderas es suficiente, pues se trata de construir una especie de cabaña en el que caben 3 personas y poco más. lo importante es que haya espacio y el árbol pueda aguantar el peso de la madera.

Para esto hay que seguir una serie de pasos, siempre que se trate de algo sencillo que no precise de mucha complicación.

Pasos para hacer una casa en un árbol

Escoger el árbol correcto

Debe ser robusto, sano, con una zona o hueco para poder construir ahí esta casa o cabaña. Por tanto no valen todos.

El diseño

Normalmente para hacer una cabaña no hace falta estar atento a un diseño realmente trabajado y sofisticado, siempre depende de la superficie y de para qué queremos esta casa.

Soporte

Es quizás una de las cosas más importante porque si no, todo lo que hagas, no servirá de nada. Unas tablas fuertes de madera pueden ser suficientes para este fin, si bien hay otros soportes como método de pernos, de suspensión, etc.

Cómo llegar a ella

Para subir a esta cabaña normalmente debe ser algo sencillo. Entonces o bien se sube al árbol por las ramas fácilmente o mediante una escalera, cuerda y otros, pero siempre con la máxima seguridad.

Colocar la superficie

Es uno de los pasos más importantes. Porque es la estructura que dará soporte, como el suelo de toda casa. en este caso, debe ser de madera y debe estar muy bien fijada a un soporte o las ramas.

Techo

Es necesario, pero no complicado. También debe ser algo simple que nos pueda proteger de la lluvia y de las inclemencias del tiempo. puede ser de madera o bien de lona.

Consejos

No hacerlo la cabaña muy alta. Pues pude ser peligroso especialmente porque son los niños los que la usarán más para jugar.

Busca un árbol que sea robusto y seguro, y consulta antes si puedes hacerlo en el bosque o cerca de tu casa. lo ideal es construir esta cabaña en un árbol que tengamos ya en nuestra casa porque son los niños quienes lo disfrutarán y debes estar siempre controlados por razones de seguridad, tanto de la estructura como del lugar donde pueda estar la casa del árbol.

Busca en internet todos los materiales que necesitas. Hay tutoriales con ello y te ayudarán para este fin.

Ten en cuenta la manera en la que subirás a la cabaña y al árbol para que sea bien fácil para todos.