Si bien todos sabemos qué es un cocktail, y nos relacionamos con el concepto desde muchísimo tiempo, más recientemente nos hemos tenido que acostumbrar a otras definiciones que le dan una vuelta de tuerca, como es el caso por ejemplo del mocktail, una interesante opción para quienes quieren salir de noche y divertirse, pero sin beber alcohol. Te contamos cómo se hace un mocktail.

Los mocktails no son más que variantes de los cocktails de toda la vida pero que no llevan alcohol en su composición, por lo que son aptos para todo público, incluyendo tanto menores como mayores de edad que por decisión, o consejo médico, no quieren o no pueden beberlo.

Cómo se hace un mocktail

De esta forma, son perfectos para cualquier reunión social porque nadie queda fuera de la posibilidad de probar diversos tipos y demostrar así la capacidad de crear desde clásicos a otros más exóticos.

Uno de los clásico es el de San Francisco, uno de los mocktails más antiguos que hay, un cóctel pensado para el verano, absolutamente refrescante, un poco dulce, y en el que predominan, sobre todo, los aromas cítricos.

Para esto basta mezclar en una licuadora dos mililitros de zumo de limón, dos mililitros de zumo de naranja y uno o dos mililitros de zumo de piña, con una cucharada de granadina, y agrega soda o alguna gaseosa de tu gusto.

La idea es obtener una bebida rojiza, tanto ácida como dulce y con gas, por el efecto de la gaseosa. Nuestra recomendación es la soda para que sea más «puro» para no afectar tanto su gusto, pero puedes elegirla tú.

El Paloma es un mocktail de origen mexicano desarrollado a partir del cóctel alcohólico homónimo. Tienes que hervir un cuarto de taza de agua mineral con azúcar para hacer un almíbar, y luego batir este producto con zumo de pomelo rosado, agua con gas, jarabe de romero, y una hoja de romero.

Quienes así lo deseen, pueden decorarlo con una rodaja de naranja para darle un toque distinto.

El Sex on the Beach es uno de los cócteles más conocidos de la historia, y también de los más reversionados, no podía faltar una adaptación sin alcohol del Sex on the Beach, que lleva los ingredientes obvios.

Prepara zumo de piña, zumo de naranja, zumo de melocotón y de lima, colocándolos en una buena coctelera, con hielo abundante, y batiendo con energía hasta que se integre todo el líquido en uno.