Hay zonas de la casa que se quedan siempre algo vacías. Es por ello que necesitan un toque distinto para sorprender y aprovechar el espacio. Queremos saber cómo decorar el descansillo de una escalera para ofrecer más elegancia y personalidad a este espacio.

Debe quedar claro que no lo podemos llenar de cosas para que no estorben al pasar y que todo depende de la cantidad de espacio que tengamos en esta zona.

De qué forma decorar el descansillo de una escalera

Con plantas

Es una idea que debes tener presente para toda la casa, en cualquier rincón podemos dejar una planta para ofrecer un aspecto limpio y natural a diversos rincones de nuestra vivienda. En este caso, vemos que tenemos suficiente espacio para una planta con flores, no debe ser demasiado grande.

Espejo para vernos al pasar

No hace falta que la casa esté llena de espejos. Pero es el sitio estratégico para que al subir o bajar la escalera entonces tanto tú como tus invitados puedan verse en un espejo sea pequeño o bien más grande.

Banco para niños

Si hay pequeños en casa, y si hay espacio en el descansillo de la escalera, entonces en tal espacio es factible situar un pequeño banco para que los niños puedan sentarse cuando estén cansados. Además será un banco con truco porque será organizador en el que dejar y almacenar cosas dentro, pues esto siempre hace falta.

Una lámpara bien mágica

Otra de las cosas que podemos dejar en tal espacio es una lámpara que sirve para iluminar esta zona cuando subimos y bajamos escaleras. Decorará y nos servirá para dar más luz.

Una cómoda para leer

Siempre que tengas una buena superficie, puedes dejar una cómoda o una silla con una lámpara para que sea tu rincón de lectura. No está de más que puedas dejar una estantería con libros para darle más encanto. Será tu rincón para desconectar.

Mesa y silla de trabajo

No es el lugar ideal porque siempre es mejor que trabajes en un espacio cerrado para que no tengas distracciones, pero el espacio de descansillo también puede ser aprovechado para dejar una pequeña mesa y silla para que puedas trabajar, anotar, leer, estar con el ordenador etc.

Pequeño armario

Sabemos que una casa siempre falta espacio para poder almacenar ropa o bien otros enseres. Es el lugar indicado para dejar ese armario (más pequeño y que no estorbe) para almacenar ropa. Debe ser de la misma decoración que la escalera.