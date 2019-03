Pintar los azulejos, cambiar la cortina y añadir algunos elementos decorativos pequeños pueden ser grandes cambios en un baño cuando hay poco presupuesto.

¿Deseas que tu baño luzca completamente renovado, pero no te atreves o no deseas embarcarte en una gran reforma? El baño es uno de los espacios más reducidos de la casa, de modo que para decorarlo o cambiar su aspecto no hace falta que gastemos grandes presupuestos. Veamos a continuación, una sencilla guía de pasos en la que te explicamos cómo decorar tu baño por poco dinero.

Puede que estés cansado de ver siempre los mismos colores en tu baño o te hayas dado cuenta que comparado con los baños de otras personas, el tuyo parece anticuado. Veamos entonces qué elementos podrían hacer que tu baño se vea completamente renovado sin pasarte demasiado con el dinero que tengas pensado gastarte.

Pasos para decorar tu baño por poco dinero

A partir de pequeñas ideas podemos decorar nuestro baño sin la necesidad de gastar mucho dinero. La clave está en observar bien el baño y a partir de aquí, ver qué elementos podemos cambiar para mejorar su aspecto.