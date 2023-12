Cómo cuidar las plantas de Navidad durante esta temporada

Si quieres llenar tu hogar de vida en estas semanas de fiestas de fin de año y reuniones sociales, ya puedes tener las plantas de Navidad. Cada una es distinta pero deben saberse mantener.

Entre ellas, la tradicional Poinsettia suele ser la más buscada en invierno, pero también otras de interior que poco a poco se ha convertido en las favoritas del público.

Así debes cuidar las plantas de Navidad

Independientemente de cuáles se hayan transformado en tus preferidas, la mayoría de las especies aptas para dentro de la casa comparten algunos detalles de cuidados y mantenimiento esenciales. Si los conoces, no tendrás problemas para que sobrevivan.

La temperatura ambiente

Uno de los principales enemigos de estos ejemplares son los cambios bruscos de temperatura que se producen en las viviendas. Como consecuencia del uso de aparatos de climatización, se generan subidas y bajadas repentinas de la sensación térmica que pueden alterar el normal desarrollo de las plantas.

Lo ideal es dejas estas plantas en espacios alejados de tus dispositivos de climatización, procurando que las corrientes de aire helado o cálido no las impacten directamente. Si lo hacen, podrían resecarse muy pronto.

Una temperatura ambiente de 15° a 21° C es perfecta para que estas especies crezcan y florezcan, en el caso de poder hacerlo. Siempre que puedas, programa los aparatos para que conserven la temperatura ambiente entre estos límites mínimo y máximo.

Pulveriza los ejemplares

Tendrás que pulverizar agua sobre las hojas y los tallos de estas plantas todos los días, o día sí día no. Considerando que las viviendas tienden a perder humedad por los propios aparatos de climatización, esto es clave para evitar resecamientos de las plantas. Y como no puedes garantizarles una humedad adecuada, no queda más solución que pulverizar.

Además, asegúrate de que la tierra permanezca húmeda para que no le falte agua a las raíces y tengan los nutrientes básicos. Conviene que riegues poco una vez a la semana controlando el riesgo para que no se encharquen entonces las macetas. Si lo hacen, probablemente aparecerán hongos o se pudrirán sus raíces. El equilibrio de temperatura y humedad es algo fundamental.

Si detectas la presencia de hongos, inmediatamente añade canela en polvo o bicarbonato de sodio para deshacerte de ellos. Hablamos de dos fungicidas naturales baratos que debes esparcir en las zonas afectadas esperando un poco a que actúen. Suponiendo que ataquen las hojas, mézclalos con agua y pulveriza las hojas y la tierra para eliminar los microorganismos.

¿Dónde colocar estas plantas?

Respetando la premisa de ubicarlas lejos de los aparatos de climatización, intenta colocarlas cerca de las puertas o las ventanas. Necesitarás de la luz del sol durante el invierno, y lo mejor es que les dé directamente pero sólo durante una parte del día. Asimismo, haz lo posible para que se queden en el mismo lugar todo el invierno. Cambiarlas de sitio no les hace nada bien.

No olvides las características de cada especie

Más allá de estos cuidados y mantenimientos generales de las plantas de Navidad, hay particularidades de cada especie que no puedes obviar si quieres que estén sanas y se luzcan en tu casa.

Algunas requieren de más riego que otras, y las hay que soportan el frío sin inconvenientes si las dejas fuera. Si tienes dudas, busca información por especie o pregunta en un vivero.

En los ejemplares que florecen, no estaría nada mal que quites las hojas y flores que están marchitas para que no desperdicien energía en ellas y la concentren en los nuevos brotes. En estas semanas no les sobra energía y deben aprovecharla por completo.