La ceniza en el jardín: cuáles son sus usos y cómo aplicarlo

Si tienes una chimenea, una estufa de leña o una hoguera al aire libre, es posible que con el paso del tiempo vayas acumulando una gran cantidad de ceniza. Tienes dos opciones: deshacerte de ella como si fuera un residuo más, o aprender a usar la ceniza en el jardín. De hecho, estamos hablando de uno de los fertilizantes más interesantes que existen. Siempre y cuando, claro, sepas de qué modo utilizarlo sin poner en peligro tu salud.

Los jardineros novatos suelen preguntarse si la ceniza de madera es una buena enmienda para el jardín y la pila de abono. Si estás quemando maderas, ya sean duras o blandas, la respuesta es que sí.

Efectivamente, la ceniza de madera podría ser un buen complemento para tu jardín dependiendo de dónde vivas, el tipo de tierra que tengas y cómo la introduzcas en las macetas o el suelo. La ceniza es un fertilizante de suelo de bajo coste y una forma de reciclar el material.

¿Por qué la ceniza de madera es, con precaución, un buen fertilizante?

En principio, toda ceniza contiene nutrientes que pasan directamente a la tierra, pero la cantidad y la variedad de nutrientes no es igual. Hay factores que influyen en ello como el tipo de madera quemada, su estado al ser quemada, etc.

Sí hay ciertas características compartidas por todas las cenizas de madera, como que su ingrediente principal es el carbonato de calcio, que representa un 20% de su constitución, seguido de potasio, fósforo y otros micronutrientes. Entre ellos destacan el zinc, el boro, el cobre, el hierro y el manganeso. Todos éstos son muy positivos para las plantas y árboles que están en proceso de desarrollo.

Aprovechada con moderación, la ceniza de madera contribuye a fertilizar el suelo gracias a la acción de estos nutrientes. No obstante, dado que la ceniza no contiene nitrógeno, no se la considera un fertilizante completo.

Justamente por eso hay que complementarla con un fertilizante que sí contenga nitrógeno. Muchos principiantes cometen aquí un grave error, que es mezclar ceniza de madera con nitrógeno sintético. Ese fallo puede echar a perder tu jardín.

La mezcla de ceniza de madera y nitrógeno sintético, al ser la primera de ellas alcalina, podría causar una reacción química que provoca que emane gas amoníaco. Éste es un gas tóxico, de riesgo para la salud de los seres humanos y las plantas, por lo que no debes mezclar la ceniza improvisadamente.

¿Cómo afecta la ceniza al pH de la tierra?

El carbonato de calcio de la ceniza de madera es alcalino y puede cambiar el pH en ciertas clases de tierra, por lo que no es algo que deba tomarse a la ligera. Algunos expertos recurren a la ceniza para elevar los niveles de pH del suelo de ácido a alcalino sin tener que invertir demasiado dinero en el proceso.

Lo recomendable es tener a mano un medidor de pH y hacer todas las pruebas correspondientes en una maceta, uniendo tierra de tu jardín con cenizas. Así podrás comprobar cómo afecta su pH la madera quemada, y podrás calcular qué cantidad de cenizas deberías añadirle al suelo y al resto de las macetas.

En España tenemos pH muy diversos entre el norte y el sur, por lo que el nivel de afectación de la ceniza de madera en ellos variará en cada uno.

¿Es segura la ceniza de madera en la jardinería?

La ceniza de madera es cáustica, así que te aconsejamos ponerte una mascarilla para evitar inhalarla. Otra sugerencia, si vas a manipularla varias horas, es que protejas tu piel y tus ojos con guantes y anteojos. Ponte manga larga y guantes, que recubran tus muñecas y tus brazos, evitando el contacto directo con la ceniza.

Sin olvidar las mezclas prohibidas a las que ya nos referimos, como con nitrógeno sintético, hay otros materiales que no debes quemar junto con la madera. Algunos de ellos son los metales pesados, como el cadmio, el cromo y el plomo, que poseen ingredientes tóxicos para los humanos. Especialmente, si tu objetivo es cultivar frutas o verduras. Los restos de los metales pesados pasarán a los alimentos a través de la cosecha, poniendo en riesgo a tu familia.

Y hay maderas que están prohibidas como cenizas fertilizantes. Las maderas tratadas, las maderas teñidas o pintadas, el carbón y los residuos de barbacoas no deben ser un sustituto de la ceniza pura de madera. Tampoco es un sustituto aceptable la ceniza de las maderas encendidas con gasolina como combustible.

¿Cuáles son las mejores cenizas de madera para fertilizar?

La mejor ceniza de madera proviene de la quema de troncos secos y envejecida de árboles como el álamo, el fresno, abedul, el pino o el abeto. Una vez quemados los troncos, lo que debes hacer es esperar a que se enfríen y almacenarlas en un recipiente de metal con tapa hasta que sea la hora de fertilizar.