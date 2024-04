Así puedes cargar tu portátil con HDMI: los pasos a seguir

Si acabas de perder tu cargador, y crees que te quedarás sin batería enseguida, mejor que sepas cómo cargar tu portátil con el puerto HDMI del ordenador. Sí, aunque muchos usuarios lo desconocen, es posible cargar tu ordenador de esta forma. No es recomendable abusar de este truco, porque para eso trae cargador y un puerto de carga pero, si no tienes otra opción, sigue siendo una alternativa que podría resultar muy útil si estás estudiando o trabajando: así puedes cargar tu portátil con HDMI.

Es en esas situaciones en las que la poca autonomía de los ordenadores portátiles suele jugarnos en contra. Y tan ocupados como estamos, no sería raro que alguna vez olvides de llevar el cargador del ordenador contigo.

O qué se rompa, por qué no. En tales casos, antes de salir a comprar un nuevo cargador buscarás soluciones efectivas e inmediatas. Y ninguna supera a la carga por HDMI. Claro que, si nunca la has probado, al principio podría costarte un poco.

¿Qué debes considerar al cargar tu portátil con HDMI?

Como no todos estos ordenadores cuentan con un puerto HDMI capaz de recibir carga, y es poco probable que el ordenador se cargue al momento que lo conectes, deberías llevar encima algunos cables y adaptadores.

Muchos modelos actuales disponen de puertos USB tipo C, por lo que un adaptador HDMI a USB tipo C es indispensable para poder cargar tu equipo. Y si el dispositivo ni siquiera trae un puerto USB tipo C, puedes recurrir a un adaptador universal para su HDMI.

Modos de cargar tu portátil con HDMI

Desde el puerto HDMI, directamente

Si tienes un poco de suerte, y tu portátil incluye un puerto HDMI de entrada, bastará con que conectes un cargador a esa ranura. Sin embargo, esto no es usual. Consulta el manual de usuario o busca en Internet detalles de tu ordenador para averiguar si incluye o no un puerto HDMI de entrada.

Generalmente, esos puertos HDMI que vemos en los ordenadores no son de entrada sino de salida. Están diseñados para transmitir imágenes hacia otros aparatos.

Pero si no estás seguro de si es un puerto HDMI de entrada o de salida, desiste de conectar un cargador en él y pasa a las otras maneras de cargar con HDMI. ¿Por qué? Porque la velocidad de carga del cargador es superior a la del HDMI de salida, y podrías dañarlo. Debe ser un HDMI de entrada o tendrás problemas.

Ahora, si tienes un HDMI de entrada, todo lo que debes hacer es conectar uno de los extremos del cable al HDMI de salida del que será el equipo de carga. ¿Cuáles son los potenciales equipos de carga? Otros portátiles, reproductores de DVD y reproductores de Blu-ray. Hasta tu ordenador de escritorio sirve.

Con un adaptador HDMI de entrada a USB tipo C

Si no tienes un HDMI de entrada en el portátil, pero sí puertos USB tipo C, todo lo que debes hacer es conectar un extremo del cable HDMI al que será el dispositivo de carga (entre ellos reproductores de DVD y reproductores de Blu-ray), y el otro extremo a tu portátil a través del adaptador HDMI a USB tipo C.

Es imprescindible que siempre vayas con un adaptador de éstos en la mochila si tu cargador original está fallando o tiendes a perderlo. Los cables HDMI a HDMI son comunes, y con un accesorio que se compra en cualquier tienda de productos electrónicos vas a poder transformarlos en un cargador para tu ordenador.

Una vez conectado el cable mediante el HDMI a USB tipo C, deberías ver un símbolo de encendido en la bandeja del sistema, sobre el icono de la batería, informando que el portátil se está cargando. Para comprobar que así sea, pasa el cursor por encima del icono. Allí debes visualizar el mensaje «Conectado».

Con un adaptador universal

Los adaptadores universales son navajas suizas para los informáticos, y conviene que inviertas en uno cuanto antes. Si ya lo has adquirido, debes realizar un procedimiento que se parece mucho al anterior.

Conecta un extremo del cable HDMI a un reproductor de DVD o reproductor de Blu-ray, y el otro extremo al adaptador universal. Algunos de estos adaptadores pueden conectarse al puerto de carga de tu ordenador. Si logras conectarlo de esa manera, adelante.

¿Y qué pasa si no consigues hacerlo? En esas circunstancias, si el adaptador universal no tiene un conector de carga para el ordenador, puedes usar alguno de los otros puertos y cables que admiten carga. Lo importante es corroborar que se esté cargando el ordenador buscando el mensaje «Conectado» en pantalla.

¿Es recomendable cargar el portátil con HDMI?

En realidad, a menos que tengas un puerto HDMI de entrada, el consejo es evitar este tipo de carga. No obstante, en una emergencia no habrá otro remedio. Puedes cargar tu portátil con HDMI un par de veces si te hace falta hacerlo, pero sugerimos utilizar cargadores originales para que no se degrade la batería.