La armónica es un instrumento subestimado por muchos: es pequeña, limitada y todos pueden tocarla algo que no es correcto del todo. Vale, no es cómo aprender a tocar el piano, pero la armónica como cualquier instrumento puede costar un poco al principio. Si deseas aprender a tocar la armónica y no sabes cómo, atento porque te damos todas las claves.

La armónica diatónica o cromática

La armónica puede dar mucha satisfacción y no es nada fácil de tocar, si queremos ir más allá del simple “oh Susanna”, pero tampoco es algo imposible de modo que vamos a comenzar con lo básico de la armónica, sin ir demasiado lejos en el tema, para poder tocar nuestra primera canción. Veamos a continuación cómo aprender a tocar la armónica.

La armónica con la que siempre se sugiere que se inicie a tocar es la armónica diatónica que tiene solo 10 orificios y te permite emitir 20 sonidos. Por el contrario, está también la armónica cromática que permite agregar semitonos perdidos al presionar un botón lateral que cambia el registro. Pero volvamos a lo nuestro: tenemos un instrumento de viento al frente con 10 agujeros que emite sonidos si soplas o succiona. En el interior, de hecho, hay 2 lengüetas que vibran de acuerdo con la dirección de la intensidad de la respiración.

Una vez hayas comprado la armónica indicada, veamos de qué modo podemos comenzar a tocarla.

Pasos para tocar la armónica

En primer lugar, traemos la armónica a la boca y trata de apretar los labios como si estuvieras silbando; este método se llama el silbido y es el más fácil de tocar. Soplamos en el primer hoyo, tratando de dejar escapar un sonido limpio, es decir, sin hacer vibrar las lengüetas de los otros agujeros cercanos. Ahora tomamos un respiro, siempre en el primer hoyo, tratando de no exagerar con la intensidad: las lengüetas de los primeros agujeros son muy duras y podrían emitir sonidos sordos o una flexión. Después de intentarlo con el primer hoyo, pasamos a los demás. Siempre intenta hacer sonar un hoyo a la vez. Si has logrado tocar cada nota, soplar o respirar, estás listo para intentar tocar una canción y “Oh Susanna“ es la pieza por excelencia para cada armónica, porque es simple, alegre y la hemos escuchado miles de veces. Para ello comenzamos desde el hoyo 4, que para una armónica devolverá un Do. Soplamos, inhalamos y pasamos a soplar en el siguiente hoyo. Esta sucesión no es otra que: Do, Re, Mi. Para aquellos que saben leer música, pueden encontrar fácilmente la partitura de esta canción, pero para aquellos que ahora se están acercando al mundo de la música, existen listas de números que indican los agujeros que deben ser soplados o inhalados (los precedidos por el signo “-“). En el caso de la canción que queremos tocar. Los números (de los orificios) serán:4 -4 5 6 6 -6 6 5 4 -4 5 5 -4 4 -4 4 -4 5 6 6 -6 6 5 4 -4 5 5 -4 -4 4 -5 -5 -6 -6 -6 6 6 5 4 -4 4 -4 5 6 6 -6 6 5 4 -4 5 5 -4 -4 4. Prueba las notas individuales lentamente. Trata de memorizar el método de respiración, no jadear a mediados de la canción y no te apresures cuando hayas hecho el número correcto de ejercicios, dado que solo te puedes relajar cuando seas capaz de tocar de forma automática, sin pensar en las posiciones y la respiración.

Consejos

El método de respiración es muy importante para los armonicistas. Lo aprenderás lentamente haciendo ejercicios, pero tienes que tener esto en cuenta: la armónica es el único instrumento de viento que no necesita pausa para respirar. De hecho, cuando inhalas, puedes producir un sonido. Es muy importante medir el aire cuando soplas para no quedarte sin oxígeno, y al mismo tiempo debes aprender a respirar profundamente en el momento adecuado en la nota correcta.

Por otro lado, la armónica también se puede usar como acompañamiento o tocar con acordes, que en nuestro caso se forman soplando o inhalando en dos o más agujeros simultáneamente. Pero eso ya es algo más complicado por lo que de momento practica con lo explicado y ¡comienza a tocar tu armónica!