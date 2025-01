Lección de política de Rajoy a Sánchez: «Sin Presupuestos del Estado toca disolver las Cortes»

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha compartido acto este jueves con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha sido en la presentación del libro Discursos Parlamentarios de Mariano Rajoy. Presidente del Gobierno 2011-2018, acto comandado Armengol, cuya dimisión ha exigido en numerosas ocasiones el portavoz popular, Miguel Tellado. Rajoy ha recordado a Pedro Sánchez que cuando no es posible aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «toca disolver» las Cortes y «no pasa nada», ha aseverado, rememorando que durante sus siete años en la Presidencia del Gobierno se aprobaron siete presupuestos.

Según ha deslizado Rajoy para señalar a Sánchez, durante su etapa al frente del Ejecutivo «nunca faltaron los presupuestos, como en todas las democracias», por lo que ha apuntado a Sánchez que cuando esto no es posible «toca disolver». «Siempre se hizo así y en todas partes», ha abundado, según recoge Ep.

En otro punto, y tras comentar algunos de los discursos seleccionados por él mismo incluidos en el libro, Rajoy ha reivindicado los consensos nacionales en lugar de apoyarse y acordar con «minorías radicales» -como ha hecho Sánchez- que, según ha dicho, están «a otras cosas» y buscan objetivos «distintos que el bienestar de los españoles», ha lanzado, provocando el aplauso de los presentes.

Así, ha defendido los grandes consensos entre partidos de signo político contrario como se hizo con la Constitución, el ingreso en la Unión Europea, el euro, la política exterior, la de defensa, «prácticamente» todos los estatutos, los pactos en política europea o la aplicación del artículo 155 en Cataluña, ha citado.

Al hilo, Rajoy ha afirmado que lo más importante de este artículo y de su aplicación en 2017 para frenar el proceso independentista de Cataluña, es que «hoy todo el mundo sabe que la democracia española tiene instrumentos para defenderse de los ataques de la misma y, si es preciso, los usa». «Esa es la lección y el efecto más importante de la aplicación del artículo 155», ha apostillado.

En otro punto, Rajoy ha querido subrayar el último discurso que pronunció en la Cámara Baja y el último que se recoge en el texto con ocasión de la moción de censura que le apartó de la Presidencia. Así, ha recordado que el principal argumento utilizado por el ex diputado socialista José Luis Ábalos, quien defendió la moción en el Parlamento, fue la «corrupción del Gobierno».

Precisamente a Ábalos, Rajoy le recriminó con la pregunta: «¿Acaso el Partido Socialista, árbitro de la limpieza de esta moción de censura, está limpio?», y terminó afirmando que «para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, si no, mejor callarse», ha lanzado Rajoy, que ha sentenciado con un «así se escribe la historia», en referencia velada a su presunta vinculación con el conocido caso Koldo.

Feijóo y la «egolatría imperante» de Sánchez

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente contra la «egolatría imperante» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que define como un «político desnortado» y acusa de «malversar el Poder Legislativo» con «trucos» como el decreto ómnibus del Gobierno que «mezclaba pensiones con 50 cosas más».

Un día después de que el Congreso tumbase el decreto social que incluía la subida de las pensiones, los descuentos del transporte, el último paquete de ayudas por la dana y la cesión al PNV de un palacete en París, Feijóo ha culpado al Gobierno de lo ocurrido por sus «trucos» al llevar al Parlamento «decretos ómnibus que mezclan pensiones con 50 cosas más y un regalo en París».

«Por si el Gobierno necesita que se le explique mejor, el grupo parlamentario al que pertenezco ha estado, está y seguirá estando siempre a favor de subir las pensiones, pero no a favor de regalar inmuebles en el centro de París», ha proclamado.

Además, ha subrayado que el PP está «a favor de las ayudas al transporte, pero no a que no suban los impuestos a la luz o a los alimentos», igual que está «a favor de las ayudas a Valencia, pero no a favor de proteger a los okupas».

En el salón se han dado cita ministros del Gobierno Rajoy como su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz Gallardón, Fátima Báñez, Ana Pastor o Rafael Catalá, así como dirigentes actuales del partido como la secretaria general, Cuca Gamarra, y el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, además del propio Feijóo.