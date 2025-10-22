Ni Sagitario ni Capricornio: éste es el signo del zodiaco más común y está por todas partes

Aries es un signo conocido por su iniciativa y energía, destacando por su impulsividad y egoísmo en situaciones que no cumplen con sus expectativas. Por otro lado, Tauro es leal y paciente, pero puede ser terco cuando defiende sus opiniones. En cambio, Géminis, representado por los gemelos, tiene una naturaleza cambiante y es un excelente comunicador, aunque teme al compromiso. Además, Cáncer es sensible y empático. Asimismo, Leo, egocéntrico y carismático, llena cualquier lugar con su presencia. Por su parte, Virgo es analítico y ordenado, pero a veces no vive en el presente. Igualmente, Libra es romántico y elegante, aunque indeciso.

Mientras tanto, Escorpio es intenso y puede tener un mal carácter. Asimismo, Sagitario, regido por Júpiter, suele tener buena suerte. En cuanto a Capricornio, es muy testarudo y tiene un fuerte sentido de la responsabilidad. Por otro lado, Acuario valora la libertad y la rebeldía, y suele evitar compromisos. Finalmente, Piscis es creativo y empático, aunque tiende a vivir en las nubes.

Los signos del zodiaco más comunes en España

En el horóscopo de los españoles, Tauro es el signo predominante, seguido por Aries y Virgo. En el extremo opuesto, Sagitario, Capricornio y Piscis son los signos menos frecuentes. Esta distribución se explica por una combinación de factores históricos, sociales, culturales y laborales que han influido en la tasa de nacimientos en diferentes épocas.

Tauro, con 3.485.206 personas nacidas entre el 21 de abril y el 21 de mayo, representa el 8,70% de la población española según el padrón del INE en 2021. Estos nacimientos, concebidos mayoritariamente a finales de julio y agosto, alcanzaron su pico durante las décadas de los setenta y ochenta, cuando las vacaciones de verano favorecían las concepciones.

Aries, el segundo signo más común, cuenta con 3.450.216 personas nacidas entre el 21 de marzo y el 21 de abril, representando el 8,61% de la población. Similar a Tauro, los Aries fueron concebidos en verano, aunque su predominancia se extiende a décadas anteriores, beneficiándose de un mayor número de nacimientos en invierno hasta los años60.

Virgo, el tercer signo más frecuente, reúne a 3.431.721 personas nacidas entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, equivalentes al 8,56% de la población. Concebidos principalmente en diciembre, los Virgo han sido más numerosos desde los años 90, influidos por las festividades navideñas.

Géminis, con 3.402.118 nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio, representa el 8,49% de la población. Estos nacimientos, concebidos a finales de agosto y en septiembre, también se beneficiaron del efecto vacacional.

Cáncer, con 3.385.920 personas nacidas entre el 22 de junio y el 22 de julio, constituyen el 8,45% de la población. Aunque menos frecuente antes de los años sesenta, la transición demográfica en España aumentó los nacimientos en julio, con concepciones mayoritariamente en octubre.

Libra, con 3.347.874 personas nacidas entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre, equivale al 8,35% de la población. Concebidos principalmente en enero, los Libra han aumentado en número debido a las celebraciones navideñas y a la tendencia a planificar hijos a comienzos de año.

Leo, con 3.347.443 personas nacidas entre el 23 de julio y el 22 de agosto, también representa el 8,35% de la población. Aunque menos frecuente antes de los años 60, su número ha aumentado desde la transición demográfica.

Acuario, con 3.308.326 personas nacidas entre el 21 de enero y el 19 de febrero, constituye el 8,25% de la población. Este signo era más común antes de los años 70, cuando el invierno era la estación más frecuente para los nacimientos.

Escorpio, con 3.305.459 personas nacidas entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre, representa el 8,25% de la población. Aunque afectado por el «efecto Cuaresma» en el pasado, este signo ha ganado frecuencia en las últimas décadas.

Piscis, con 3.278.831 personas nacidas entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, equivale al 8,18% de la población. Su frecuencia ha disminuido en las últimas décadas, aunque eran más comunes antes de la transición demográfica.

Capricornio, con 3.241.890 personas nacidas entre el 22 de diciembre y el 20 de enero, representa el 8,09% de la población. Este signo, aunque abundante antes de la transición demográfica, ha disminuido en frecuencia en las últimas décadas.

Sagitario, con 3.096.808 personas nacidas entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre, es el signo menos frecuente, constituyendo el 7,73% de la población. Diciembre sigue siendo el mes con menos nacimientos, influenciado en el pasado por el «efecto Cuaresma», según recoge El Español.

Características de Tauro

Tauro es el segundo signo del zodiaco, regido por Venus y perteneciente al elemento tierra, junto a Virgo y Capricornio. Representado por la cabeza de un toro, Tauro es conocido por su tenacidad, constancia y amor por la naturaleza, la buena mesa y la alta costura. Sin embargo, pueden ser impulsivos y testarudos.

En el amor, Tauro es romántico y detallista, aunque tiende a la terquedad. En el ámbito laboral, destaca por su inteligencia y fuerza de voluntad, pero su obstinación puede causar conflictos con sus caompañeros. Compatible con Capricornio, otro Tauro, Leo, Cáncer, Aries, Piscis y Virgo, tiene menor compatibilidad con Sagitario.