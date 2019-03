Horóscopo de hoy 9 de marzo 2019: predicción en el amor y trabajo

Descubre que nos depara el horóscopo de hoy sábado 9 de marzo del 2019, para el Horóscopo 2019.

¿Qué nos depara el horóscopo para hoy sábado 9 de marzo de 2019? Ya seas Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis, descubre ahora tu horóscopo del amor, dinero, trabajo y salud y cuál es la predicción del horóscopo diaria.

Aries

Este sábado es un buen día para sentirte como un vencedor si eres Aries. A veces piensas que puedes seguir adelante, sin emoción, pero hoy será una de esas jornadas en la que te vas a mostrar positivo y con la sensación de que puedes hacer de todo. Hoy es un buen día para darte el tiempo y el espacio para relajarte. Una película puede ser una buena manera de sintonizar algunas de tus emociones complejas y molestas y emerger mejor que nunca.

Tauro

Con Júpiter en tu sector de las relaciones, puedes experimentar encuentro del pasado, hoy o a lo largo de todo el fin de semana. ¿Puede funcionar un romance reciclado? Tal vez. Pero necesitas tener una conversación seria si decides comenzar las cosas de nuevo. La gente puede cambiar, pero solo por su propia voluntad.

Géminis

Mercurio y Saturno pueden llevarte a un desacuerdo con un amigo y tenemos que ser honestos: esta es una conversación que deberías haber tenido hace unas semanas o meses. Es posible que sienta la reacción instintiva de estar a la defensiva, pero podría ser mejor reconocer tus propios errores y equivocaciones y avanzar desde allí.

Cáncer

Si eres Cáncer este será un sábado para sentirse ocupado. La luna te insta a abandonar algunas actividades que no te sirven. A veces tomas demasiado tiempo para demostrar un punto de vista, pero ¿a quién? Deja de volverte loco y admite lo que puedes y no puedes terminar. No hay nadie que te vaya a objetar nada excepto tú mismo.

Leo

Puede que sientas que estás siendo evasivo, pero hay una diferencia entre ser deshonesto y simplemente no ser demasiado revelador. Las estrellas dicen que la prudencia funciona a tu favor y puede que no sea el momento adecuado para revelar un determinado “secreto” o aspecto de tu vida. Tómate el sábado con calma ya que en breve se acercarán mejores momentos.

Virgo

Puedes verte tentado a meter la nariz en los asuntos de otra persona, pero ¿deberías hacerlo? Estás en conflicto, y eso te está costando mucha energía emocional y psíquica. ¿Te gustaría estar en el lugar de esa persona? Si es así, contar puede ser la estrategia más inteligente y simple. Ahora estás perdiendo el sueño, así que elige la opción que te haga dormir y con la que no te sientas culpable por la noche.

Libra

Te aferras a las cosas para siempre como buen Libra que eres, y es posible que estés perdiendo nuevas oportunidades debido a tu fuerte dominio de lo viejo. Déjate llevar un poco. La luna te insta a mirar hacia adelante; lo más probable es que haya algunos hábitos y rutinas en tu vida que no te sirvan para nada. ¡Olvídalos!

Escorpio

Júpiter puede darte una oportunidad de remisión en un aspecto importante de tu vida. La reflexión está pendiente en el día de hoy. ¿Qué podrías haber hecho de manera diferente y qué quieres hacer de manera diferente? Puede valer la pena volver atrás y arreglar la situación; Puede ser tan válido seguir con las lecciones que aprendiste. Solo tú sabes que debes hacer.

Sagitario

Tu intuición te está guiando, pero en la vida real, especialmente en lo que se refiere a la situación de un amigo o de tu familia, no cedes. Es posible que estés tomando una decisión difícil, que además te recuerde a otra que ya has tenido que tomar hacer poco. Hace unas semanas o meses, podías culpar a Júpiter. Esta vez, sin embargo, usa la sabiduría de lo que hiciste la última vez y aprende de tus acciones pasadas.

Capricornio

Algo ha estado en tu mente. Preséntalo hoy, incluso si crees que es trivial. ¡Especialmente si crees que es trivial! No escondas ningún pensamiento u opinión y puede que te sorprenda la cantidad de energía psíquica que el problema estaba ocupando en tu mente y corazón.

Acuario

Júpiter descubre secretos, y puede que te sorprenda y encuentres algo que parece estar escondido a simple vista hoy, Acuario. Confía en que hoy fue el día correcto para desenterrar este mensaje o misiva, y utilízalo para tu ventaja. No estabas listo para esta información la última vez que se te presentó.

Piscis

Un gran choque sobre la política o las noticias amenaza con hacer estallar una relación cercana. No necesitas comprometer ts valores, pero ¿hay alguna manera de separar a la persona de tus creencias? Es posible que esta amistad no se haya “terminado” todavía, y en tu pasión por este tema en particular, lo que te impide ver la importancia que tiene esta persona para ti.