Horóscopo diario: Predicción de hoy martes, 5 de marzo del 2019

Descubre que nos espera hoy martes 5 de marzo del 2019, para el Horóscopo 2019.

Seguimos adelante y hoy martes 5 de marzo de 2019, el horóscopo parece beneficiar a todos los astros, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, de modo que te ofrecemos ahora toda la información para tu horóscopo en el amor, dinero, trabajo y salud. Descubre la predicción del horóscopo diaria a continuación.

Aries

A pesar de que este martes será una jornada que comenzará de manera normal para el signo de Aries, lo cierto es que el día podrá ir mejorando si no te esfuerzas demasiado en buscar nuevas emociones. Dejate llevar y seguro que te llevarás más de una sorpres. Ten cuidado con las palabras y expresiones.

Tauro

Aunque estás bajo la influencia de la Luna, no debes escucharla si bien durante las primeras horas de la mañana te empujará a ser hiperactivo y poco paciente. Debido al movimiento retrógrado de Mercurio en tu signo podrás revertir la situación y actuar bajo la calma, la prudencia y movimientos asegurados. Lentamente todo se hace.

Géminis

Tus percepciones y pensamientos hoy se harán realidad. Mercurio, desde este momento, inicia su movimiento hacia atrás, por lo que de alguna manera te vas sentir bien contigo mismo. Esta será una sensación extraña, que te llevará a creer que todavía tienes que comprometerte antes de considerar una pregunta cerrada o resuelta.

Cáncer

La Luna te empuja, de una manera bastante abrupta y ruidosa, a que des algo más de tiempo a todos esos asuntos que tienes en la cabeza. El retroceso de Mercurio, te hará además sentir que es lo correcto. Tienes que posponer los grandes planes en marcha y con ello lograrás que a la larga todo se resuelva bien.

Leo

A pesar de tu sentimiento siempre Valiente, Leo es un signo bastante indeciso y de eso se va a tratar la jornada de hoy martes. Tu indecisión te llevará a no saber que hacer ante un asunto importante que se va a plantear casi por sorpresa y que incluso, pondrá a prueba tu paciencia. Por suerte para ti tienes a gente que está dispuesta a ayudarte así que deja en sus manos aquello que te provoca tanta duda.

Virgo

Mercurio hoy comenzará a retroceder, y lo hará justo antes de que deje de oponerse a tu signo, algo que ha provocado cierto desconcierto en días previos. Durante todo el día sentirás una tensión interior que no te hará sentir bien, pero que al finalizar el día te llevará a una conclusión satisfactoria para aquello que tanto te inquieta.

Libra

Libra tendrá un gran martes, o al menos por fin va a poder disfrutar de algo de calma tras una semana anterior llena de movimientos y sorpresas. Dedica el martes a hacer lo tuyo y a no meterte en la vida de nadie. Como resultado comprobarás que te van surgiendo planes y actividades que no esperabas y que te mantendrán ocupado.

Escorpio

Mercurio y su retroceso relajarán al signo de Escorpio hasta el punto de no querer hacer nada durante el día de hoy. Esa tranquilidad que sientes te relajará demasiado, pero debes estar alerta y no dejar pasar oportunidades que tienes frente a ti. Gran día para intentar cosas nuevas, o para buscar un nuevo amor.

Sagitario

Sagitario va a sentirse mal durante todo el día de hoy, pero si eres optimista dejarás de lado cualquier mal pensamiento. Todo esfuerzo tiene su recompensa y en tu caso, supone no pensar en lo negativo y centrarte en lo positivo. Mal día para discusiones familiares y sobre todo, de pareja.

Capricornio

Aunque da la sensación de que los planetas están alienados para ti, lo cierto es que su mensaje será algo confuso. Un consejo: en las próximas horas, elige siempre cuidadosamente cada expresión, evitando querer ser demasiado gracioso porque podrías ofender a más de uno.

Acuario

Acuario no sentirá la influencia de la luna o el peso de Urano durante el día de hoy, pero eso no quiere decir que no vaya tener una buena jornada. Puede que en las primeras horas del día te cueste arrancar e incluso te notes cansado, pero si te muestras activo y con la mente ocupada, la jornada pasará rápido. Día propicio para encuentros que hacía tiempo que no veías.

Piscis

El signo de Piscis va a enfrentarse hoy a un giro en su destino. Algo que no esperabas que se produce debido al retroceso de Mercurio y que te afectará de manera especial e incluso personal. Puede que de repente te sientas confundido pero no te preocupes porque es para bien.