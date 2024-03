Esto es lo que te espera hoy: lo que dice el horóscopo de Esperanza Gracia sobre tu día

Tras los efectos del eclipse lunar, cada signo zodiacal experimentará diversas influencias en ámbitos como la salud, el amor, el trabajo y las finanzas, de acuerdo con las predicciones diarias del horóscopo.

Según la astróloga Esperanza Gracia, durante esta Semana Santa estaremos influenciados por una magnífica Luna Llena en el signo de Libra.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Si estás celebrando tu cumpleaños, ¡felicidades! Con el Sol y Mercurio en tu signo, tu energía está en su punto más alto. Es probable que recibas propuestas emocionantes y encuentres nuevas oportunidades en tu camino. Tu ingenio estará en su máximo esplendor, irradiando una chispa que atraerá la atención de los demás. ¡Disfruta de este momento especial!

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

En el amor, mantén la confianza y deja que las situaciones se desarrollen naturalmente; pronto recuperarás la armonía. Es posible que recibas una propuesta intrigante que te lleve a reconsiderar tu futuro. Toma tus decisiones sin necesidad de pedir consejo a otros.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis, estás decidido a dar un giro a tu vida y sabes que para lograrlo, necesitas comprometerte contigo mismo. No habrá obstáculo que te detenga, ya que estás dispuesto a poner todo tu esfuerzo para alcanzar tus metas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Con un montón de posibilidades frente a ti para satisfacer tus deseos, hoy necesitarás vivir cada momento con intensidad, entusiasmo y pasión. Tus expectativas son inmejorables, así que aprovecha al máximo todas las oportunidades que se presenten.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Sonríe y confía en el destino, que tiene reservadas sorpresas maravillosas para ti, incluso en los momentos más complicados. Aunque la paciencia pueda ser tu asignatura pendiente, recuerda que es importante mantener la calma y seguir adelante.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Con esa fuerza que te caracteriza, alcanzarás el éxito mucho antes de lo que imaginas si persigues un objetivo y pones todo tu empeño. Además, una sorpresa inesperada va a darte una gran alegría.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Si quieres calma en tu vida, huye de los conflictos y actúa con serenidad. Aparta las dudas de tu mente y ten claro lo que quieres; estás a un paso de conseguir lo que te parecía casi imposible.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La Luna en tu signo te protege, así que aunque puedas sentirte tenso o preocupado, tendrás ideas ingeniosas para liberarte del estrés. No olvides mirar al cielo y pedir un deseo; quién sabe, podría hacerse realidad.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Gracias a los buenos aspectos de Mercurio, hoy las palabras fluirán con facilidad, incluso si has tenido dificultades para expresar tus sentimientos últimamente. Es el momento de decir todo lo que has guardado.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy, debes tener cuidado, ya que puedes decir a los demás lo que sientes sin miramientos, lo cual puede crear algún conflicto. Aunque normalmente eres comedido a la hora de expresar tus emociones, en esta ocasión, podrías actuar de manera más impulsiva.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Eres muy creativo y estás lleno de nuevas ideas en este momento. Sin embargo, a veces guardas tus emociones por temor a ser herido por los demás, lo cual te hace parecer reservado. Es importante que abras tu corazón y compartas lo que llevas dentro para liberarte y fortalecer tus relaciones.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es un buen momento para perseguir tus sueños y considerar cambiar de estrategia si no has logrado los resultados esperados. Marte en tu signo te brinda la fuerza necesaria para alejarte de las personas tóxicas que no te aportan nada positivo.

Ranking semanal

En el ranking semanal de Esperanza Gracia, Sagitario ocupa la primera posición. Finalmente, ha llegado tu momento de triunfar y ni siquiera el eclipse podrá detenerte. Te liberarás de un lastre o una carga que te frenaba y darás pasos de gigante hacia tus metas. Estás destinado a alcanzar grandes alturas y todo lo que deseas puede hacerse realidad. La influencia de la Luna en tu signo el día 29 te brinda suerte y éxito, permitiéndote cerrar el mes de marzo con buen pie.

El segundo puesto es para Cáncer: el universo está conspirando a tu favor para hacer realidad tus deseos, y el eclipse está disipando las tensiones familiares que te preocupaban. Te esperan momentos de felicidad y la vida te recompensará generosamente. Con la influencia positiva de Venus, irradiarás y atraerás a muchas personas. Si buscas amor, lo encontrarás.

Y, en tercer lugar, Escorpio: la influencia del eclipse te impulsa a reflexionar sobre una decisión pendiente y te motiva a tomar acción sin demora.Experimentarás una energía especial que potenciará tus acciones y te retribuirá con creces todo lo que siembres. Además, la posición favorable de Venus favorece tu vida amorosa y te ayuda a superar cualquier dolor del pasado.