Uno de los grandes historiadores españoles del siglo XX nació en una ciudad de Marruecos que cambió de nombre

España tuvo una gran relevancia en Marruecos y eso se nota en que en nuestro país vecino todavía conservan una versión del español medieval. Sin embargo, los tiempos del Protectorado también provocaron que algunas de nuestras figuras más ilustres nacieran allí.

Es el caso de Antonio Morales Moya, uno de los historiadores españoles más influyentes del siglo XX y que, por desgracia, nos dejó en el año 2015. Aun así, su legado es infinito y su vida y trayectoria académica marcó a varias generaciones.

Lo que muchos desconocen es que nació en Marruecos durante los del Protectorado español. De hecho, hay un dato todavía más llamativo. Lo hizo en la ciudad de Alhucemas, pero en el momento en el que Morales nació recibía otro nombre.

Antonio Morales Moya, el historiador español que nació en Marruecos

Antonio Morales Moya nació el 14 de septiembre de 1933 en Alhucemas, en el Protectorado español de Marruecos. Sin embargo, durante aquellos años la ciudad fue rebautizada como Villa Sanjurjo.

Sin embargo, es un nombre que hoy ha desaparecido tras los cambios políticos y territoriales posteriores a la independencia marroquí.

Su origen refleja una etapa histórica muy concreta, cuando España mantenía presencia en el norte de África. Hijo de un capitán de ingenieros fallecido en la Guerra Civil, su infancia estuvo marcada por ese contexto y por una formación exigente en Madrid, donde cursó el bachillerato como interno.

Posteriormente, estudió Derecho en la Universidad de Madrid entre 1951 y 1956, en una etapa en la que la capital concentraba gran parte de la vida intelectual del país. Aquellos años serían fundamentales para su evolución hacia el pensamiento histórico y político.

Cómo se convirtió Antonio Morales en uno de los historiadores españoles más influyentes del siglo XX

Antes de consolidarse como historiador, Morales Moya desarrolló una importante carrera en la administración pública. En 1961 superó las oposiciones al cuerpo de Técnicos de Administración Civil, desempeñando distintos cargos en ministerios como Industria o Economía.

Al mismo tiempo, mostró inquietudes políticas y democráticas, y participó en iniciativas vinculadas al sindicalismo y al socialismo en la clandestinidad durante el franquismo.

Llegó a militar en el PSOE, aunque abandonó el partido en 1979, evolucionando hacia posiciones más cercanas al liberalismo intelectual.

No fue hasta los años 70 que decidió estudiar Historia y posteriormente Ciencias Políticas. Se doctoró en 1981 con una investigación centrada en el poder político, económico e ideológico en el siglo XVIII español, una de sus grandes áreas de especialización.

A lo largo de su carrera, fue profesor en la Universidad Complutense, catedrático en la Universidad de Salamanca y, posteriormente, figura clave en la Universidad Carlos III de Madrid, donde impulsó estudios de humanidades y programas de doctorado.

Otros historiadores españoles que nacieron en Marruecos y no lo sabías

Lo curioso es que el caso de Antonio Morales Moya no es único. Aunque poca gente lo sepa, María Teresa López Beltrán, una de las historiadoras medievalistas más prestigiosas de España, también nació en Marruecos.

Concretamente lo hizo el 13 de junio de 1950 en la ciudad de Tetuán. Poco después, su familia se trasladó a Santa Cruz de Tenerife, donde iniciaría su brillante trayectoria académica.

Se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de La Laguna, destacando desde sus inicios con su tesina sobre el régimen jurídico de los molinos en el Valle del Ebro.

En 1973 dio un paso clave al incorporarse a la Universidad de Granada como profesora ayudante de Historia del Derecho. Allí comenzó una tesis sobre la normativa jurídica en la Edad Moderna que, sin embargo, no llegaría a concluir.

Pero su carrera no paró ahí y siguió dejando su huella por otras universidades españolas. Por ejemplo, en 1976 se trasladó a la Universidad de Málaga, institución con la que quedaría vinculada el resto de su vida.

Su mayor aportación llegaría en el ámbito de la historia social, especialmente en el estudio de la mujer medieval. De hecho, su obra más reconocida está centrada en la prostitución en el Reino de Granada durante la época de los Reyes Católicos.