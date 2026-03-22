Ni Los Ángeles ni Miami: la desconocida ciudad de EEUU donde el 74% de sus habitantes hablan español

Hubo un tiempo en el que el castellano fue el idioma principal en Estados Unidos (EE.UU.) mucho antes que el inglés. En la actualidad eso ha cambiado, pero hay en ciudades donde el español sigue dominando. Y no, no hablamos ni de Miami ni de Los Ángeles.

Hay una localidad mucho menos conocida donde el castellano es aún más protagonista. Se trata de El Centro, una ciudad del sur de California donde alrededor del 74% de sus habitantes hablan español.

Su cercanía con México y el peso de la comunidad hispana han convertido a esta pequeña ciudad en uno de los lugares de Estados Unidos donde más se escucha el idioma de Cervantes.

El Centro: la ciudad de Estados Unidos donde el español se escucha más que el inglés

El Centro es la capital del condado de Imperial, situado en el extremo sur de California, muy cerca de la frontera con México. A pesar de su tamaño relativamente modesto (cuenta con algo más de 44.000 habitantes) tiene una característica que la hace especialmente llamativa dentro de Estados Unidos.

Por increíble que parezca, aproximadamente el 74% de los residentes hablan español, una proporción muy elevada incluso para los estándares de California, uno de los estados con mayor población hispana del país.

Ese peso lingüístico se percibe con facilidad en el día a día. El español se escucha en restaurantes, supermercados, oficinas y barrios enteros.

Eso da la sensación de que pasear por El Centro se parece más a hacerlo por una ciudad del norte de México que por una localidad estadounidense.

Además, el bilingüismo forma parte de la vida cotidiana. Muchas familias utilizan el español en casa mientras que el inglés se mantiene como lengua de uso oficial en escuelas, instituciones y gran parte de la administración.

La ciudad de California con un predominio total del español

El predominio del español en El Centro tiene una explicación demográfica muy clara. La ciudad cuenta con una abrumadora mayoría de población de origen hispano, que supera ampliamente la media nacional.

De hecho, cerca de nueve de cada diez residentes tienen raíces hispanas, en su mayoría vinculadas a México. Esta realidad demográfica explica por qué el castellano se mantiene como una lengua habitual entre varias generaciones.

En muchos hogares, el español sigue siendo el idioma principal dentro de la familia. Esto ha creado una comunidad donde el bilingüismo es habitual y donde el castellano mantiene una fuerte presencia en la vida social, cultural y comercial.

Otras ciudades estadounidenses donde el español es el idioma más utilizado

La inmigración hispana es uno de los motivos por los que muchos creen que el español se convertirá en el idioma principal de Estados Unidos, y El Centro no es el único ejemplo de ello.

Otro caso es el de Oxnard, en el condado de Ventura. Está en la costa sur de California, a poco más de una hora de Los Ángeles. Fue fundada oficialmente en 1903, y hoy ronda los 200.000 habitantes, lo que la sitúa entre las ciudades más pobladas de esta zona del estado.

Pero lo que realmente la distingue es su composición demográfica. Según su censo, el 77% de los residentes de Oxnard son hispanos o latinos, una proporción muy superior a la media tanto de California como de Estados Unidos.