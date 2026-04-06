Suena raro, pero la ciencia lo respalda: los habitantes de Menorca en la Edad del Bronce no consumían productos marinos

Los humanos de hace milenios todavía nos sorprenden por estar más avanzados de lo que pensamos. Por ejemplo, algunos neandertales usaban la brea de los árboles como antibiótico. Pero el descubrimiento que acaban de hacer en Menorca es cuanto menos llamativo: no comían pescado.

Aunque pueda sonar contradictorio al tratarse de una isla de las Baleares, la ciencia acaba de desmontar uno de los grandes tópicos sobre la alimentación en la prehistoria. Así lo han confirmado en un estudio publicado en Journal of Archaeological Science y encabezado por Mauricio Marciales Daza junto a Monice Timm.

Junto a sus compañeros de investigación han reconstruido con precisión la dieta en Menorca entre el 1300 y el 500 a. C. Todo a partir de los restos de la cueva de Binadris y no hay productos marinos; sólo recursos terrestres.

Por qué en Menorca no comían pescado durante la Edad del Bronce

Los resultados del estudio son concluyentes. Los valores isotópicos indican una dieta basada en plantas C3, como trigo, cebada o legumbres, propias de la agricultura local.

No se detectó ningún rastro de consumo marino, pese a que el análisis incluyó aves marinas con firmas isotópicas diferentes. Este dato confirma que la población no recurría al mar como fuente habitual de alimento.

Con los datos de los animales analizados, queda claro que su dieta era terrestre. Por ejemplo, la base de la alimentación eran ovejas, cabras, bueyes y cerdos.

De hecho, las aves marinas apenas representaban un 0,1% de la dieta, lo que demuestra un uso prácticamente inexistente de recursos marinos.

Todo ello rompe con la idea tradicional de que las comunidades insulares dependían del pescado y el marisco, lo que sitúa a Menorca dentro de un modelo basado en agricultura y ganadería.

La cueva que desvela los secretos de la prehistoria de Menorca a los paleontólogos

El yacimiento vital para este estudio es la cueva funeraria de Binadris, descubierta en 2013 y situada en un acantilado de difícil acceso.

Esta característica ha permitido conservar restos orgánicos durante casi ochocientos años, desde la Edad del Bronce hasta la Edad del Hierro.

En su interior han documentado al menos 155 individuos, junto a objetos como textiles, madera, cerámicas y adornos metálicos. Sin embargo, el elemento más relevante han sido los huesos humanos, utilizados para reconstruir la dieta.

Por ejemplo, el equipo analizó 26 muestras humanas y 75 restos animales mediante isótopos estables de carbono y nitrógeno, una técnica que permite identificar si los alimentos procedían del mar o de la tierra, así como el tipo de recursos consumidos.

Cómo ganó importancia el cerdo en la dieta de Menorca en la Edad del Bronce

Hoy en día el jamón es el producto español por excelencia, pero la introducción del cerdo en la dieta fue muy paulatina. Quizás parezca una anécdota, pero sirve para ver cómo evoluciona la dieta.

Mediante el modelo estadístico MixSIAR, los investigadores calcularon el peso de cada especie en la alimentación. Ahí se puede ver cómo el cerdo fue ganando terreno.

En conjunto, bueyes, ovicápridos y cerdos aportaban aproximadamente un tercio de la proteína cada uno. Sin embargo, con el paso del tiempo se observa un cambio significativo: el cerdo aumenta su importancia.

Durante la Edad del Bronce final representaba el 27,7% de la dieta, mientras que en la Edad del Hierro asciende hasta el 33,6%. Este incremento está relacionado con su eficiencia como fuente de carne y su adaptación a entornos humanizados.