La Gran Historia es nuestra historia común como humanidad, desde los orígenes hasta la actualidad. Este es un campo académico relativamente nuevo que explora la historia con un enfoque multidisciplinar, siendo identificado como una ciencia holística o “multi ciencia”. El enfoque comenzó a usarse a partir del “Big History Project” de Bill Gates y David Christian, aunque su artífice fue Fred Spier, un antropólogo e historiador holandés que combinó el estudio de la historia, la sociedad y la cultura.

La Gran Historia

Bill Gates financia, desde 2011, el Big History Project, llevado a cabo por David Christian, cuyo objetivo es “intentar entender, de una manera unificada, la historia del Cosmos, la Tierra, la Vida y la Humanidad».

La Gran historia se inicia en el Big Bang, pero trasciende el registro escrito y hasta la existencia de la especie humana.

Se trata de abordar el pasado en su totalidad, combinando diferentes enfoques, incluso algunas disciplinas que no se relacionaban con el estudio de la historia, como física, química, astronomía, cosmología, planetología, climatología, antropología física y cultural, filología, genética, economía y sociología, entre otras.

Esta propuesta es una disciplina académica desde finales de los 80 en la Southern Methodist University de Dallas. También se aplicó más adelante en Australia y en otras universidades de los Estados Unidos, especialmente en la Universidad de San Diego.

Umbrales de complejidad creciente

Uno de los textos fundamentales de la disciplina es Maps of Time: An Introduction to Big History, de David Christian, donde se analiza la cronología desde el Big Bang y la creación del Sistema Solar hasta el final del siglo XX.

En este tiempo, se presta especial atención a 8 eventos, que se consideran Umbrales de complejidad creciente. Estos son los factores (o puntos de inflexión) que dan forma a la compleja narrativa de la historia, y se han elegido para sistematizar el estudio:

Umbral 1: El Big Bang

Umbral 2: El encendido de las estrellas

Umbral 3: Nuevos elementos químicos

Umbral 4: El Sistema Solar y la Tierra

Umbral 5: La vida

Umbral 6: El aprendizaje colectivo

Umbral 7: Las sociedades agrícolas

Umbral 8: La revolución moderna

La fórmula propuesta es:

Umbrales de complejidad creciente > Ingredientes + Condiciones Propicias = Nueva Complejidad

Según David Christian, es posible estudiar un relato común a todos los seres humanos, que pueda explicar mejor nuestro lugar en el cosmos. E incorporar otras disciplinas, permite que esta sea una mirada más completa e integradora.

