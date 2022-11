Mitos de la historia: cinturón de castidad y derecho de pernada

En la historia de la humanidad han sucedido múltiples eventos, tanto buenos como malos, que han marcado una huella. En la historia hay grandes mitos en torno a los cuales hoy no hay certeza de que sucedieron, aunque hayan dejado una marca importante. Dos de ellos datan de la Edad Media y han sorprendido a quienes los han escuchado. El cinturón de castidad y el derecho de pernada son supuestos hechos que destacan de su época.

La Edad Media fue el periodo histórico de la civilización occidental. Sucedió entre el siglo V y el XV, entre los años 476 y 1492. Destacó por múltiples eventos trágicos, como enfrentamientos religiosos y bélicos, también por hambrunas y graves enfermedades. Es conocida como una época oscura en la que se crearon numerosos mitos, como el cinturón de castidad y el derecho de pernada.

El cinturón de castidad

El cinturón de castidad era un complemento normalmente metálico que se colocaba entre los muslos de una mujer para impedir las relaciones sexuales. Los hombres se los ponían a sus esposas para evitar la infidelidad cuando se iban a las batallas. Se los tenían que dejar puestos hasta que el esposo volviera y esto podría ocurrir días, meses e incluso años.

También se cree que las mismas mujeres se los colocaban para prevenir abusos sexuales. Enfermeras y religiosas eran las que más los utilizaban. Según la creencia, algunos padres los colocaban a sus hijas para que fueran vírgenes hasta el matrimonio. Estos cinturones poseían unos orificios para hacer sus necesidades e incluso cuando tenían el periodo.

Pero no todos creen que este mito sea verdad por la incomodidad y las consecuencias de su uso. La dificultad del movimiento podría ser un impedimento, incluso para sentarse o acostarse. También las graves infecciones o ulceras como consecuencia de su uso prolongado. Las guerras podrían durar hasta años y era posible que los esposos no volvieran.

Derecho de pernada

Por otro lado, el derecho de pernada supuestamente era un privilegio o derecho feudal. Consistía en que un señor feudal tenía el privilegio de desvirgar a una mujer recién casada en su noche de bodas. Esto significaba que la mujer, el novio y la familia no ejercían ningún tipo de resistencia, gracias a una ley que se lo permitía.

Lastimosamente hay múltiples ejemplos de este tipo de abusos y violencia sexual por parte de señores feudales durante esta época. Sin embargo, no hay evidencias de que existiera un derecho o ley que permitiera estos abusos en la noche de bodas de las vasallas. Quienes no creen que este mito sea verdad se aferran a la poca documentación y textos legales que existen. A pesar de ello aún no se puede confirmar o negar su veracidad.

Seguramente en algún momento habías oído escuchar sobre algunos de estos interesantes mitos de la historia. Aunque no se ha podido encontrar una respuesta definitiva es seguro que el cinturón de castidad y el derecho de pernada son temas impresionantes.