Hallazgo insólito: descubren en China una civilización de hace 45.000 años increíblemente avanzada

En un descubrimiento inaudito, un equipo de arqueólogos ha desenterrado en China restos de una civilización sorprendentemente avanzada que data de hace 45.000 años. El sitio, conocido como yacimiento de Shiyu está ubicado al norte del país y ha revelado una colección de artefactos que sugieren un nivel de sofisticación tecnológica mucho más allá de lo que se creía posible para la época.

Este descubrimiento plantea preguntas fascinantes sobre las capacidades tecnológicas y culturales de nuestros antepasados, que parecen haber superado con creces lo que hasta ahora se creía posible.

Así fue el descubrimiento de esta civilización en China

El equipo de esta investigación liderado por la doctora Shixia Yang del Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP) de la Chinese Academy of Science y el doctor Andreu Ollé del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, ha examinado meticulosamente el yacimiento, situado en el lecho de un antiguo río.

Entre los hallazgos más notables se encuentran más de 15.000 herramientas de piedra, incluyendo puntas Levallois y puntas de proyectil que muestran evidencia de mangos y fracturas por impacto, lo que sugiere un conocimiento avanzado de la talla lítica y la caza.

Por otra parte, también se encontraron miles de restos de animales y un fragmento de homínido perteneciente a la especie Homo Sapiens. Pero lo que realmente ha sorprendido a los investigadores es el descubrimiento de herramientas fabricadas con obsidiana, un vidrio volcánico negro.

¿Por qué les sorprendió a los investigadores el hallazgo de obsidiana?

La obsidiana no es nativa del área, lo que significa que estos antiguos habitantes debieron haberla obtenido de lugares a cientos de kilómetros de distancia, demostrando una capacidad logística y de organización asombrosa.

Además, se encontró un pequeño disco de grafito perforado, cuya función aún se desconoce pero que apunta a la posibilidad de usos simbólicos o tecnológicos avanzados.

El uso de la obsidiana es particularmente significativo, ya que sugiere que estos primeros humanos modernos tenían una notable capacidad estratégica para obtener recursos a grandes distancias. Esto indica una alta movilidad y un nivel de intercambio y comercio que desafía las ideas preconcebidas sobre las sociedades de hace unos 45.000 años.

La tecnología avanzada presente en estos artefactos, generalmente asociada a períodos mucho más recientes, cuestiona la cronología histórica establecida. Este descubrimiento podría redefinir nuestra comprensión de las antiguas sociedades y sugiere un cambio significativo en la evolución humana que aún estamos comenzando a comprender.

El yacimiento de Shiyu en China promete ser una fuente de información invaluable para comprender mejor nuestro pasado y el desarrollo de la civilización humana.

La presencia de herramientas de obsidiana, un material no nativo de la zona, sugiere una complejidad social y una capacidad de organización, logística y comercio mucho mayor de lo que se pensaba. Este hallazgo podría cambiar nuestra comprensión de la evolución humana y el desarrollo de las primeras civilizaciones.